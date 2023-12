Corte dei conti, concorso per esperti in data science: i requisiti, il bando

La Corte dei conti per esperti in data science da inserire nell’area dei funzionari. I candidati che supereranno le prove firmeranno un contratto a tempo indeterminato e saranno destinate alle esigenze funzionali della sede centrale di Roma. Per presentare la domanda ci sarà tempo fino al prossimo 8 gennaio. Sei le persone che dovranno essere selezionate.

IL BANDO

I requisiti

I candidati, per essere ammessi al concorso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea oppure possesso di altra condizione prevista dal bando; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; idoneità alla mansione da svolgere; qualità morali e condotta incensurabile; posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti; non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso anche della laurea in data science oppure di una nei seguenti indirizzi: laurea magistrale in Informatica; laurea magistrale in Ingegneria informatica; laurea magistrale in Matematica; laurea magistrale in Modellistica Matematico-Fisica per l’Ingegneria; laurea magistrale in Sicurezza Informatica; laurea magistrale in Scienze Statistiche; laurea magistrale in Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie; laurea magistrale in Tecniche e Metodi per la Società dell’Informazione; laurea magistrale in Ingegneria Elettronica; laurea magistrale in Ingegneria Gestionale; laurea in Ingegneria dell’informazione; laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche;

laurea in Scienze matematiche; laurea in Statistica. Sono equiparate ad esse anche lauree specialistiche ovvero i diplomi di laurea del vecchio ordinamento.

Le prove

I candidati dovranno svolgere tre prove d'esame: due scritte e una orale. Nel caso in cui pervengano più di 300 domande di partecipazione, le prove d’esame saranno precedute da una preselezione che consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla, di logica e comprensione del testo, oltre che sugli argomenti riguardanti le materie oggetto delle prove d’esame.

Data science

Il data science si occupa di sviluppare strategie per l'analisi dei dati, preparare i dati per l'analisi, esplorare, analizzare e visualizzare i dati.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro le ore 16.30 del giorno 8 gennaio 2024, esclusivamente tramite il portale del reclutamento inPA.