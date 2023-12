Ministero della Difesa: concorso per atleti nella marina militare, i requisiti e il bando

Il ministero della Difesa ha pubblicato il concorso per l’accesso ai centri sportivi agonistici della marina militare di volontari in ferma prefissata quadriennale (Vfp4) in qualità di atleti. Il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).

Le discipline/specialità

I posti per atleti nella marina militare sono ripartiti in diverse discipline/specialità. Canoa acqua mossa: 1 atleta di sesso femminile, specialità K1 slalom; canottaggio: 1 atleta di sesso femminile, specialità quattro senza timoniere e due senza timoniere, bordata dispari voga a destra sulla distanza olimpica dei 2.000 m; 1 atleta di sesso femminile, specialità otto con timoniere e due senza timoniere, bordata pari voga a sinistra sulla distanza olimpica dei 2.000 m; 1 atleta di sesso femminile, timoniere nella specialità due con timoniere, sulla distanza olimpica dei 2.000 m; nuoto per salvamento: 1 atleta di sesso femminile, specialità 100m, trasporto manichino con pinne; tiro a volo: 1 atleta di sesso maschile, specialità fossa olimpica categoria eccellenza, evento individuale; tuffi: 1 atleta di sesso maschile, specialità trampolino misto 3 m sincro.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 35° anno di età; avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nella marina militare; diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore); non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare oppure prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; aver tenuto condotta incensurabile; non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva rinuncia. Si aggiunge che i candidati devono anche aver conseguito, nella disciplina/specialità prescelta, risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal comitato olimpico nazionale italiano (Coni) o dalle federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A al bando oppure, per le discipline sportive non federate o affiliate al Coni, dal comitato sportivo militare.

La selezione

La procedura verterà in: accertamenti psico-fisici, che saranno effettuati presso il Centro di selezione della marina militare di Ancona, presso il comprensorio di Piano San Lazzaro, via delle Palombare 3, orientativamente nel mese di dicembre 2023; accertamenti attitudinali, ossia prove finalizzate a verificare il possesso delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i Vfp 4 della Marina Militare; valutazione dei titoli di merito.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione al concorso per atleti deve essere compilata e inviata entro il 28 dicembre 2023 solo via web. La procedura di reclutamento viene gestita attraverso il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.