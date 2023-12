La Rai cerca truccatori e parrucchieri, i requisiti e come presentare la domanda

La Rai cerca truccatori e parrucchieri da assumere in diverse sedi presenti in Italia. Il titolo di studio per partecipare all’avviso è il diploma di scuola secondaria di primo grado e le assunzioni saranno con contratto di apprendistato professionalizzante. Le candidature dovranno essere presentate entro il 9 gennaio 2024.

L'AVVISO

I requisiti

La selezione di 15 professionisti è rivolta a cittadini italiani, dell’Unione Europea e di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia. I candidati devono possedere: età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni; diploma di scuola secondaria di primo grado; patente di guida automobilistica categoria B.

Soggetti esclusi

Alcuni soggetti non possono partecipare, coloro che siano stati licenziati dalla Rai o da un’altra società del gruppo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo; abbiano già svolto un periodo di lavoro continuativo o frazionato presso altro datore di lavoro in mansioni corrispondenti alla qualifica oggetto del presente Avviso di Selezione per un periodo superiore a 18 mesi; risultino già alle dipendenze della Rai o di altra società del gruppo in forza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche di apprendistato, in corso di esecuzione al momento della data di scadenza del presente avviso, o che sia instaurato, mediante sottoscrizione del contratto di assunzione, durante il periodo di svolgimento della selezione, o di validità della graduatoria; abbiano già stipulato con Rai o con altre società del gruppo uno o più contratti di lavoro subordinato, anche a termine, per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell'Avviso, al livello contrattuale 7 o superiore, a prescindere dalla durata, oppure ad un livello contrattuale inferiore al 7 ove il periodo complessivo di impegno sia stato superiore a 18 mesi.

Le sedi di lavoro

Le risorse selezionate saranno assunte in azienda con contratto di apprendistato professionalizzante ed eseguiranno trucco e pettinature di ogni genere, stile ed epoca. Le sedi di lavoro sono: 8 a Roma; 2 a Milano; 3 a Napoli; 2 a Torino.

Come presentare la domanda

La domanda per accedere alla selezione dovrà essere presentata entro il 9 gennaio 2024 alle ore 12. Occorrerà registrarsi all'apposito sito della Rai e aderire all’iniziativa cliccando su “Truccatori – Parrucchieri 2023”.