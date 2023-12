Concorso per 189 ispettori logistico gestionali dei vigili del fuoco: ci sarà la prova preselettiva. L'avviso

Sarà una prova preselettiva a dare il via all'iter che porterà all'assunzione di 189 ispettori logistico gestionali dei vigili del fuoco. È stato infatti comunicato, attraverso un avviso, che le domande di partecipazione al concorso hanno superato di dieci volte il numero dei posti in palio e così, come prevedeva il bando stesso, occorrerà sostenere una prova preselettiva.

L'AVVISO

La prova preselettiva

La prima fase dell’iter concorsuale sarà dunque una prova preselettiva, che potrà svolgersi presso sedi decentrate o anche in via telematica da remoto. Dovranno essere risolti quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame. Soltanto coloro che risulteranno idonei alla prova preselettiva, dovranno sostenere altri due esami, uno scritto e uno orale.

La prova scritta

La prova scritta consiste nella risposta sintetica ad alcuni quesiti che verteranno su: elementi di diritto amministrativo; elementi di diritto costituzionale; elementi di contabilità di stato. I candidati, per essere ammessi, dovranno riportare una votazione non inferiore a 21/30.

La prova orale

La prova orale consisterà nel rispondere ad argomenti della prova scritta, ma anche su elementi di scienza delle finanze; elementi di diritto privato; ordinamento del ministero dell’interno, con particolare riferimento al dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ordinamento del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Durante la prova dovrà essere accertata anche la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all’atto della presentazione della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Il candidato, per superare la prova scritta, dovrà ottenere una votazione non inferiore a 21/30.

Ispettore logistico gestionale, le competenze

Gli ispettori logistico gestionali svolgono, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni amministrative e contabili, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune.

Concorso ispettore logistico gestionale, le date

I candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione al concorso dovranno quindi sostenere una prova preselettiva, le cui informazioni saranno contenute in un avviso che verrà pubblicato il prossimo 30 gennaio. Si partirà quasi subito e, quindi, non prima di febbraio con la prova preselettiva, a cui, successivamente, seguiranno la prova scritta e quella orale.