Carabinieri, concorso per atleti allievi: le discipline e i requisiti

Il comando generale dell'Arma dei carabinieri ha indetto un bando di concorso per atleti allievi. Le discipline e le specialità sportive dei posti da ricoprire sono varie. Il titolo di studio richiesto per accedere alla selezione pubblica è il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

IL BANDO

Le discipline

Il concorso prevede il reclutamento di 14 carabinieri in ferma quadriennale ed è riservato ad atleti di riconosciuti dal comitato olimpico nazionale italiano (Coni) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al Coni. Le discipline sono: judo lotta karate e arti marziali (1 atleta di sesso femminile nel “karate” specialità “kumite” combattimento – cat. - 68 kg); atletica leggera (1 atleta di sesso maschile nella specialità “100 mt. e staffetta 4×100 mt.”; 1 atleta di sesso maschile nella specialità “400 mt. e 400 mt. ostacoli”; 1 atleta di sesso femminile nella specialità “mezza maratona e 5.000 mt.”; 1 atleta di sesso maschile nella specialità “10 Km. marcia e 20 Km. marcia”); nuoto (1 atleta di sesso femminile nella specialità 200 mt. misti vasca lunga (50 mt); 1 atleta di sesso maschile nella specialità “200 mt., 400 mt. stile libero e 200 mt. farfalla”); ciclismo (1 atleta di sesso maschile nella disciplina “mountain bike XCO”); scherma (1 atleta di sesso maschile nella specialità “fioretto”; 3 atlete di sesso femminile nella specialità “sciabola”); canoa (1 atleta di sesso maschile nella specialità “K1 mt. 500 – senior”); sport invernali (1 atleta di sesso femminile nella disciplina “sci alpino” specialità “slalom speciale, slalom gigante, supergigante e combinata”).

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: aver compiuto i 17 anni e non aver superato il giorno di compimento del 24° anno. Per coloro che abbiano completato almeno 12 mesi di servizio militare, il limite massimo d’età è elevato a 28 anni. Per i candidati delle sole discipline canottaggio e canoa olimpica (specialità K1 mt. 500 – Senior) e Atletica (specialità 100 mt. e staffetta 4×100 mt.) il limite di età è elevato a 35 anni; se minori, avere il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale; godimento dei diritti civili e politici; diploma di istruzione secondaria di primo grado; non essere stati destituiti dispensati o dichiarati decaduti all’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nella forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per idoneità psicofisica;

aver tenuto condotta incensurabile; non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste, o perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale), non essere sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;

aver conseguito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di scadenza della presentazione delle domande, nella disciplina/specialità per la quale intendono concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al Coni. Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale, sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1º gennaio 2022 se relativi all’ultima edizione della manifestazione pluriennale effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della domanda; essere riconosciuti “atleta di interesse nazionale” da parte del comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e/o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al Coni.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e presentata entro il 25 ottobre 2023 esclusivamente online, tramite procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei carabinieri.