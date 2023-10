Il ministero dell'Interno cerca esperti in relazioni internazionali, i requisiti

Il ministero dell’Interno ha indetto un bando di selezione pubblica per esperti internazionali. Sono previsti inserimenti in tutta Italia presso gli uffici centrali e periferici del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione/commissione nazionale per il diritto di asilo.

L'AVVISO

I requisiti specifici

Oltre ai requisiti generici previsti dalla legge, i candidati devono essere in possesso di alcuni specifici. Laurea magistrale in una delle seguenti classi di laurea o titoli equiparati secondo la normativa vigente: LM/SC-GIUR Scienze Giuridiche; LM-1 Antropologia Culturale Ed Etnologia; LM-36 Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-77 Scienze economico aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-62 Scienze della politica;

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-90 Studi europei; LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato; comprovata esperienza quinquennale (compresi stage, tirocini presso istituzioni pubbliche o private, Servizio civile) in profilo amministrativo nell’ambito delle relazioni internazionali, di cui esperienza minima di 1 anno in materia di immigrazione, protezione internazionale o cooperazione internazionale; conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2; ottima conoscenza del pacchetto MS Office, in particolare di Excel e PowerPoint.

Titoli preferenziali

Nell’ambito della selezione verranno valutati i seguenti titoli preferenziali: Esperienze già maturate presso Pubbliche Amministrazioni, Organizzazioni internazionali o dell’Unione europea nei seguenti settori: in materia di Regolamento Dublino; in materia di reinsediamento e canali legali di accesso per rifugiati e persone bisognose di protezione internazionale; in materia di rimpatrio volontario assistito (minimo un anno); Conoscenza della lingua inglese pari al livello C1/C2; Conoscenza della lingua francese pari almeno al livello B2; Conoscenza della lingua tedesca pari almeno al livello B2; Conoscenza della lingua araba pari almeno al livello B2; Conseguimento di master universitari di primo e di secondo livello o di diplomi di scuola di specializzazione o dottorato di ricerca in materia di migrazioni e asilo.

La sede di lavoro

Le 17 figure professionali saranno inquadrate presso il dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e la commissione nazionale per il diritto di asilo, entrambe con sede a Roma.

Come presentare la domanda

Gli interessati alla selezione pubblica del ministero per esperti internazionali devono candidarsi entro il 19 ottobre, previa registrazione sul portale inPA.