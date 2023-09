Garante per la protezione dei dati personali, concorso per funzionari: i requisiti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha indetto un concorso per funzionari amministrativi finalizzato alla copertura di 16 posti di lavoro. La selezione è rivolta a laureati con esperienza.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono possedere i seguenti requisiti: aver compiuto il diciottesimo anno di età; cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana; godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; idoneità fisica all’impiego; conoscenza approfondita della lingua inglese; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati o decaduti o licenziati dall’impiego da una Pubblica Amministrazione o da autorità amministrative indipendenti; non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale. In caso contrario devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo.

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso di requisiti specifici. Occorre avere: diploma di laurea (vecchio ordinamento), conseguito con votazione non inferiore a 100/110 in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o diploma di laurea equipollente, nonché di corrispondenti lauree specialistiche (LS) o magistrali (LM) del nuovo ordinamento o equivalenti, ovvero di titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto equipollente alle predette lauree in base alla legislazione vigente in Italia. Insieme al titolo di studio è necessario possedere almeno uno dei requisiti: esperienza biennale nell’ultimo quinquennio in materia di protezione dei dati personali (in uno o più degli ambiti: nello studio e ricerca in istituzioni di ricerca e universitarie, effettuate a seguito di superamento di prova concorsuale, ovvero in enti, istituti o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale; nella carriera direttiva di enti, istituzioni, imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale, o di pubbliche amministrazioni, aventi attribuzioni in materia di protezione dei dati personali; nell’attività professionale presso studi legali o commerciali, in qualità di libero professionista abilitato. Al riguardo, il candidato dovrà documentare l’attività svolta oppure rendere puntuale dichiarazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci); avere prestato servizio in qualità di funzionario presso il Garante Privacy per un periodo non inferiore ad un anno, anche con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando, di collocamento fuori ruolo, di aspettativa o con rapporto di collaborazione continuativa e coordinata; avere prestato servizio presso il Garante nell’area operativa da almeno tre anni.

Come presentare la domanda

I candidati devono presentare la domanda entro il 27 ottobre 2023, compilando il format di candidatura sul Portale inPA.