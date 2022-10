Concorso Corte dei Conti, si cercano 60 amministrativi: il bando

Pubblicato un bando di concorso per la copertura di 60 posti di personale amministrativo, area III, caratterizzate da specifiche professionalità, con orientamento economico-finanziario-statistico, a tempo pieno ed indeterminato da destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e territoriali della Corte dei conti.

I requisiti

I candidati dovranno possedere: cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; godimento dei diritti civili e politici; idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire; qualità morali e condotta incensurabili; posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati o dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti; assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Titolo di studio

Si richiede, inoltre, il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: LM-56 Scienze dell'economia; LM-77 Scienze economico-aziendali; LMG-01 Giurisprudenza; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-62 Scienze della politica; LM-52 Relazioni internazionali; LM-16 Finanza; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie ovvero laurea specialistica (LS) ovvero diploma di laurea (DL).

Le prove

Gli esami consistono in due prove scritte. La prima dura quattro ore e consiste nello svolgimento di un elaborato contenente argomentata risposta a due quesiti sulle seguenti materie: economia politica e/o politica economica e/o analisi delle politiche pubbliche; b) diritto commerciale; c) diritto pubblico dell’economia. La seconda prova scritta dura tre ore e consiste: a) nello svolgimento di un elaborato in materia di contabilità di Stato e degli enti pubblici; b) nell’analisi e nella soluzione di un caso concreto, attinente all’attività lavorativa e alle mansioni del profilo di cui al bando. E’ ammesso alla prova orale il candidato che ha riportato in ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 70/100. La prova orale consiste in un colloquio.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata, entro il 20 dicembre, esclusivamente per via telematica attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato, devono registrarsi al portale concorsi della Corte dei conti.

