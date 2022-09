Concorsi per bibliotecario: i bandi e i luoghi di lavoro

Bandi di concorso per bibliotecario in Italia. La prima scadenza per presentare la domanda è il prossimo 22 settembre e le sedi di lavoro sono in diversi comuni italiani.

I requisiti

I requisiti per partecipare ai bandi pubblici di concorso, quindi anche per i concorsi bibliotecario 2022, sono: maggiore età e sotto il limite massimo d’età pensionabile per il pubblico impiego; cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione Europea o altri requisiti equivalenti previsti dalla legge; idoneità fisica all’impiego; non aver riportato condanne penali che possano impedire la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati maschi nati entro il 31.12.1985).

Le prove

Le prove previste per i concorsi bibliotecario 2022 sono una prova scritta: può consistere in domande a risposta chiusa multipla e/o nella redazione di un tema, di una relazione, di un provvedimento, di un progetto di uno o più quesiti a risposta sintetica, sulle materie indicate nel programma d’esame; e una prova orale: colloquio sugli stessi argomenti previsti per la prova scritta, oltre all’accertamento delle conoscenze anche pratiche relative alle applicazioni informatiche più comuni e della conoscenza della lingua inglese. Può essere prevista anche un fase di valutazione dei titoli di studio e di servizio.

Comune di Busto Arsizio

Il Comune di Busto Arsizio ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di bibliotecario, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro ore ore 12 del giorno 26 settembre 2022 in una delle seguenti modalità: mediante posta elettronica certificata unicamente per i candidati in possesso di Posta Elettronica Certificata, intestata al candidato, spedita al seguente indirizzo: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it, allegando una copia in formato PDF dei documenti richiesti; direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Busto Arsizio (Via F.lli d’Italia, 12); spedite con raccomandata A.R. al Comune di Busto Arsizio via F.lli d’Italia, n. 12 – 21052 Busto Arsizio.

Provincia di Como

La Provincia di Como ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di catalogatore bibliotecario, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore servizi alla persona e deleghe regionali, servizi biblioteche, con riserva prioritaria a favore dei volontari delle Forze armate. Per la partecipazione è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Le domande di partecipazione alla procedura devono essere inviate entro il 26 settembre 2022 con una delle seguenti modalità: a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia di Como in Via Borgovico, n. 144 –22100 Como; per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all’Ufficio Personale della Provincia di Como, Via Borgovico, n. 148 – 22100 COMO, redatta in carta libera e sottoscritta dall’interessato; a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Comune di Moncalieri

Il Comune di Moncalieri ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di referente bibliotecario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. Richiesta la laurea almeno triennale. Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 22 settembre 2022 tramite la seguente procedura telematica.

