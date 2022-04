Polizia penitenziaria, concorso per 1758 allievi agenti: le regole e come partecipare

Concorso per 1.758 posti di allievo agente nella polizia penitenziaria. I candidati, sia uomini che donne, devono avere una età compresa fra i 18 e i 28 anni e avere conseguito la licenza media o il diploma.

Il bando prevede 1.055 posti (791 uomini; 264 donne) riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda o in congedo al termine della ferma annuale; ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo. Altri 703 posti (527 uomini; 176 donne) sono destinati ai cittadini italiani.

Le selezioni prevedono una prova scritta d’esame su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla. Gli argomenti sono cultura generale e materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo; previste anche prove di efficienza fisica; accertamenti psico-fisici; accertamenti attitudinali.

La domanda di partecipazione va inviata esclusivamente attraverso la procedura telematica guidata con spid entro il 19 maggio (qui il bando di concorso completo).

© Riproduzione riservata