Concorsi, da Messina Favignana i comuni tornano ad assumere: ecco dove

Concorsi da parte di enti pubblici in Sicilia, destinati all’assunzione di unità di personale diplomato e laureato. Tanti i comuni interessati e i profili ricercati. In scadenza anche il concorso per 5410 posti al ministero della Giustizia.

Concorsi Comune di Messina

Il Comune di Messina ha pubblicato sulla gazzetta ufficiale, concorsi per l’assunzione di 66 posti aperti ai laureati, il bando prevede l’inserimento di vari profili professionali per Funzionari direttivi. È possibile inoltrare la domanda di partecipazione entro il 31 Maggio 2022. I profili ricercati sono cosi articolati: 36 funzionari tecnici; 15 funzionari amministrativi; 5 funzionari contabili; 5 funzionari legali; 3 esperti in gestione e sviluppo sistemi informativi; 2 avvocati. Il concorso prevede due fasi: prova scritta distinta per profilo professionale;

valutazione dei titoli. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito dedicato del Comune di Messina.

Concorso per vigili a Favignana

Il Comune di Favignana assume 10 agenti di polizia municipale per 4 mesi (dall'1 giugno 2022 al 30 settembre 2022 per 25 ore settimanali). Il bando è già online ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Si tratta di un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di 10 agenti (istruttori) di polizia municipale categoria C con contratto a tempo parziale e determinato per esigenze temporanee e stagionali.

Concorso per istruttori tecnico-geometra a Letojanni

Il comune di Letojanni in provincia di Messina ha pubblicato un bando di concorso per la selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato part-time di 24 ore di 2 istruttori tecnico-geometra. Il bando e la documentazione aggiuntiva per presentare domanda sono rese note sul sito del comune di Letojanni.

Concorso per vigili a Nicolosi

Il comune di Nicolosi ha pubblicato un bando per 3 agenti municipali da assumere secondo una selezione per titoli ed esami. Il bando è reperibile sul sito del comune di Nicolosi.

Concorso per polizia locale a San Giovanni La Punta

Il Comune di San Giovanni La Punta ha pubblicato un bando per la selezione, per titoli ed esami, di un posto di istruttore direttivo di Polizia Locale. Le domande di partecipazione vanno inoltrare tramite pec. Il bando è reperibile sul sito del comune di San Giovanni La Punta.

Concorso Ministero Giustizia, 5410 posti

Il 1 aprile 2022 sono stati avviati due bandi di concorso per l’assunzione di 5410 unità di personale laureato e diplomato presso il Ministero della giustizia, così suddivisi: 1660 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1; 750 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2; 3000 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F1 (Operatore Data Entry). La domanda deve essere inviata compilando il modulo elettronico sul sistema « Step-one 2019», raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo https://ripam.cloud. La procedura per iscriversi ai concorsi rimarrà attiva fino alle ore 14 del giorno 28 aprile 2022.

