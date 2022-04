Concorsi alla Regione al via: le date dei primi esami, le regole e le modalità di svolgimento

Il calendario è ufficiale: tra poco più di due settimane prenderà il via il concorsone che in Sicilia mette in palio 1.070 posti nei Centri per l’impiego e altri 100 negli assessorati regionali per coprire i vuoti negli uffici lasciati dai pensionati.

Il primo atto riguarderà i candidati che hanno presentato la domanda per la figura di Istruttore amministrativo contabile (profilo denominato CPI-IAC) per cui sono previsti 176 posti.

Il documento, con le date delle prove e le modalità di svolgimento è stato messo a punto dall’assessorato al Personale, guidato da Marco Zambuto, insieme all’assessorato al Lavoro guidato da Antonio Scavone.

Ecco il documento con tutte le informazioni, dalle date di esame alle modalità di svolgimento

Concorsone in Sicilia, le date e le sedi d'esame

La grande mole di concorrenti ha costretto la Regione a prevedere cinque giorni di esami, dal 2 al 6 maggio in ordine alfabetico - e per ogni giornata è fissata una sessione mattutina alle 10 e una pomeridiana alle 15.

I candidati che hanno indicato, nella domanda di partecipazione, la residenza nelle regioni italiane, o paesi esteri, nella provincia di Catania e di Messina, svolgeranno la prova al Palaghiaccio di Catania, in viale Kennedy 8/A; i candidati che hanno indicato, nella domanda di partecipazione, la residenza nelle provincie di Palermo, Agrigento e Trapani, svolgeranno la prova presso la Tensostruttura di via Giuseppe Lanza di Scalea, 1963, a Palermo; i candidati che hanno indicato, nella domanda di partecipazione, la residenza nelle provincie di Siracusa, Enna, Caltanisetta e Ragusa e Trapani, svolgeranno la prova al Centro Fiera del Sud, viale Epipoli, 250 a Siracusa.

Concorsone in Sicilia, la prova scritta

La prova scritta sarà un test con 60 quesiti: 18 di diritto amministrativo e di diritto pubblico, altri 18 di diritto costituzionale e regionale, 18 ancora di contabilità pubblica, ordinamento finanziario e contabile delle Regioni. E poi 3 quesiti di inglese e altrettanti di informatica. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova sarà di 60 minuti. La prova sarà superata se sarà raggiunto il punteggio minimo di 21/30.

A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,50 punti

- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti

- risposta sbagliata: - 0,15

Concorsone in Sicilia, le altre prove

Nei prossimi giorni, come spiega Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia, l’assessorato comunicherà le date per le selezioni che riguardano tutte le altre figure. L'ipotesi è che si vada avanti già a partire dal 9 maggio per le altre figure di categoria C, per poi proseguire dal 25 maggio con le selezioni per i 537 posti di categoria D, per cui è richiesta la laurea e sono arrivate altre 57.762 domande.

A partire dal 17 maggio, invece, sarebbe la volta dei test per i 100 posti negli assessorati, per i quali sono arrivate 23mila domande.

© Riproduzione riservata