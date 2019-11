Rivalutazione delle pensioni dal 2020: cosa cambia

La tanto attesa rivalutazione delle pensioni è prevista nel testo della legge di bilancio 2020 bollinata dalla Ragioneria dello Stato ma si tratta di mini integrazioni. Gli assegni pensionistici, intanto, saranno diversificati a seconda delle aliquote che sono 6 e partiranno dal 100% per i redditi fino a 4 volte il trattamento minimo (pari a 513 euro), cioè per coloro che che arrivano a prendere un assegno di 2.052 euro.

La rivalutazione sarà pari al 77% per i trattamenti fino a 5 volte il trattamento minimo, al 52% fino a 6 volte, 47% fino a 8 volte, 45% fino a 9 volte e 40% per i trattamenti superiori a 9 volte.

Poi a partire dal 2022 gli scaglioni diventeranno tre: rivalutazione piena fino a 2.029 euro, del 90% tra 2.029 e 2.538 euro, del 75% sopra quella cifra.

Ma alla fine quanto incasseranno in più i pensionati? Per 2 milioni e 800 mila italiani (che hanno redditi da pensione tra i 1.522 e i 2.029 euro lordi al mese) si prevede un aumento di tre euro all'anno ovvero circa 25 centesimi al mese. Per coloro che hanno assegni pensionistici superiori a 2.029 euro lordi al mese, invece, non cambierà nulla.

A questi aumenti corrisponde una spesa per lo Stato di 6 milioni di euro nel 2020, che salirà a 29 milioni nel 2021 e a 63 milioni nel 2022.

I sei milioni di costi per lo Stato nel 2020 sono dovuti agli 8 milioni di spesa in più a cui si devono sottrarre due milioni di maggiori entrate fiscali.

