Coronavirus, in Sicilia diminuiscono i nuovi positivi e i tamponi. In aumento i ricoveri

Sono 1.818 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.159 tamponi processati e l'indice di positività è del 13,8%(ieri era 13%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.548 i nuovi casi su 27.227 test. I morti sono 5, mentre i guariti 4.537. Salgono i ricoveri sia in terapia intensiva (+3) che in regime ordinario (+25) e questo per effetto del week end quando diminuiscono le dimissioni.

Attualmente in Sicilia ci sono 147.980 positivi al Coronavirus, di cui 1.012 ricoverati in regime ordinario, 65 in terapia intensiva e 146.980 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 868.363, mentre i decessi a 10.263. Da inizio pandemia sono stati 1.026.606 i casi Covid registrati nell'Isola.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 575 nuovi casi, a Catania 396, a Messina 459, a Siracusa 122, ad Agrigento 157, a Trapani 185, a Ragusa 142, a Caltanissetta 103 e a Enna 17.

A livello nazionale, sono 28.368 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 53.253 di ieri (il confronto è falsato dai pochi tamponi del fine settimana) e, soprattutto, in leggera discesa rispetto ai 30.630 casi di lunedì scorso. I tamponi processati sono 192.782 (ieri 352.265) con un tasso di positività che scende dal 15,1% al 14,7%. I decessi sono 115 (ieri 90): le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono a 160.863. Le terapie intensive sono salite di una unità (ieri +3), con 30 ingressi del giorno, e salgono così a 466 totali. Marcata la crescita dei ricoveri ordinari, più 218 (ieri +15), che arrivano complessivamente a 10.256.

