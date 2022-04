Covid in Sicilia: 5.692 contagi e 19 morti ma ricoveri in calo. Via libera alla quarta dose del vaccino per fragili e over 80

Sono 5.692 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia registrati a fronte di 35.727 tamponi processati in Sicilia: ieri erano 1.818. Il tasso di positività sale al 16% mentre ieri era al 13,8%. L'isola è oggi al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 148.307 con un aumento di 327 casi. I guariti sono 5.769 mentre le vittime sono 19 portano il totale dei decessi a 10.282. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1.027, cinquanta in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 60, 5 in meno rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 1.457 casi, Catania 1.064, Messina 1.078, Siracusa 538, Trapani 567, Ragusa 340, Caltanissetta 284, Agrigento 541, Enna 201.

La Regione ha dato il va libera alla seconda dose di richiamo (quarta dose) con vaccino a mRNA, presso i punti vaccinali attivi, a seguito dell'emanazione della circolare ministeriale dell'8 aprile 2022. Ad averne diritto i soggetti over 80, gli ospiti di RSA e i soggetti tra i 60 e gli 80 anni con elevata fragilità, purché sia trascorso un intervallo minimo di 120 giorni dalla prima dose di richiamo (terza dose). Al momento tale indicazione non si applica ai soggetti che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della terza dose.

A livello nazionale i nuovi contagi sono 83.643, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 28.368. Le vittime sono invece 169, in aumento rispetto alle 115 di ieri. Sono 1.228.745 le persone attualmente positive al Covid, 4.017 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 15.404.809 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.032. I dimessi e i guariti sono 14.015.032, con un incremento di 87.904 rispetto a ieri. Sono 563.018 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 192.782. Il tasso di positività è al 14,8, stabile rispetto a ieri. Sono 463 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono 53. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.207, ovvero 49 in meno rispetto a ieri.

