Covid, Sicilia in zona arancione: nessun limite per chi ha il super green pass

Ora è ufficiale: la Sicilia passa in zona arancione insieme ad Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Lo ha deciso il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, firmando una nuova ordinanza che prevede anche il passaggio di Puglia e Sardegna in giallo. "Ci stiamo avvicinando verso la zona arancione, perché nonostante tutti gli sforzi fatti i reparti di Terapia intensiva sono pieni di persone non vaccinate che ci spingono verso questo colore», aveva detto poco fa il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, anticipando la notizia. La Sicilia ha sforato tutti e tre i parametri che determinano il cambio di colore: nell'ultima settimana l'incidenza è stata di 1.169,4 nuovi casi su centomila abitanti a fronte della soglia di 250, l'occupazione dei reparti ordinari è salita al 36,6 per cento (il tetto è il 30), quella delle Terapie intensive al 20,2 (a fronte della soglia del 20).

Cosa cambia, limiti soprattutto per i no-vax

Le restrizioni sono differenti rispetto al passato e non riguardano chi possiede il super green pass (vaccinazione o avvenuta guarigione), bensì soltanto i soggetti non vaccinati che in Suicilia sono quasi 600 mila. Per chi non ha il green pass, gli spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni della stessa Regione o verso altre Regioni sono consentiti solo per lavoro, necessità, salute o per servizi che non siano disponibili nel proprio comune (ed è necessaria in questi caso l'autocertificazione). Restano consentiti invece gli spostamenti dai comuni con un massimo di 5.000 abitanti, verso altri comuni entro i 30 km, tranne che verso il capoluogo di provincia. È vietato l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (tranne alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi). A chi ha il green pass base, che si ottiene con tampone negativo, è vietato l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi), l'effettuazione di corsi di formazione in presenza e la pratica di sport di contatto all'aperto.

© Riproduzione riservata