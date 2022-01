Covid: quasi 7.500 positivi in Sicilia e 26 morti, curva stabile in Italia

Sono 7.418 i positivi segnalati nelle ultime 24 ore in Sicilia, con 26 vittime. Stabile il tasso di positività e anche i ricoveri. Ricordiamo che da lunedì la Sicilia sarà in zona arancione proprio a causa dei reparti pieni.

Gli attuali positivi sono 202.439, +5.422; i guariti 348.261, +1.970. Il maggior numero dei nuovi casi in provincia di Palermo, 1.971; seguita da quelle di Catania, 1.432, e Siracusa, 886. I ricoverati con sintomi sono 1.417, 170 in terapia intensiva, 14 del giorno. I tamponi effettuati 46.999. Tasso di positività al 15,8%.

Ancora segnali di stabilizzazione, che potrebbe preludere alla discesa, per la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 179.106, contro i 188.797 di ieri e soprattutto i 186.253 di venerdì scorso: il 4% in meno. Con 1.117.553 tamponi, 7mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende di un punto, dal 17% al 16%.

I decessi sono 373 (ieri 385), per un totale di 142.963 vittime dall’inizio dell’epidemia. Le terapie intensive sono 9 in più (ieri +10) con 148 ingressi del giorno, e salgono a 1.707, mentre dopo diverse settimane si registra un calo dei ricoveri ordinari, 174 in meno (ieri +159), 19.485 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

© Riproduzione riservata