Palermo, cassonetti in fiamme nella notte: incendi per i botti di Capodanno

Notte di gran lavoro, la prima del nuovo anno, per i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo. Ben sette squadre sono intervenute in diverse zone della città per spegnere l'incendio di cassonetti causato da petardi lanciati. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Da via Roma, per passare alle vie Perpignano, Lanza di Scalea, Domenico Scinà, Napoli e anche lungo corso Vittorio Emanuele, i pompieri hanno spento le fiamme che hanno avvolto i cumuli di rifiuti presenti al fianco degli stessi cassonetti. Identico intervento anche nelle vie del Levriere, Imperatore Federico, in piazza Leoni. Alcune squadre sono intervenute anche in altri quartieri del capoluogo siciliano come all'interno dello Zen, a Borgo Nuovo e in via Aldo Moro.

