Palermo, vigili del fuoco aggrediti con lanci di uova mentre spengono un incendio

Ancora un'aggressione ai danni dei vigili del fuoco di Palermo nel corso di interventi in alcune zone della città. La scorsa notte una squadra è intervenuta nei pressi di via Maurizio Ascoli, in zona Papireto, per spegnere le fiamme che avevano avvolto alcune cataste di legno. Il lavoro dei pompieri non è stato gradito da alcuni residenti che hanno interrotto l'intervento con un lancio di uova nel tentativo di rallentare le operazioni di spegnimento delle fiamme. L'attività è stata, comunque, portata a termine.

Non sono nuovi episodi del genere che vedono i vigili del fuoco aggrediti a Palermo nel corso del proprio lavoro. La notte di Capodanno, come di consueto all’insegna di incendi delle montagne di rifiuti abbandonati per strada in diversi quartieri, roghi provocati non solo dal lancio di botti ma appiccati anche da alcuni residenti stanchi di convivere con la spazzatura, c’è stato un gran lavoro per i vigili del fuoco che allo Zen 2 hanno anche subito un’aggressione con lancio di petardi.

© Riproduzione riservata