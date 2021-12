Vasto incendio in un'autorimessa a Catania, coinvolti venti veicoli

Un vasto incendio ha coinvolto una autorimessa in via San Giacomo, nel quartiere Nesima, a Catania. Le fiamme si sono sviluppate intorno all'una di ieri sera e hanno interessato una ventina di veicoli, tra questi anche due barche e alcuni camper. Sul posto sono intevenuti prontamente i vigili del comando di Catania Nord e del distaccamento di Paternò che hanno lavorato per tutta la notte per circoscrivere il fuoco.

Al vaglio le immagini della videosorveglianza

Le lunghe operazioni di spegnimento dell'incendio si sono concluse intorno alle 5 del mattino dai pompieri. Sono intevenuti i carabinieri del comando provinciale di Catania che stanno conducendo le indagini e al momento non si esclude nessuna pista. Le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona potrebbero contribuire a chiarire le cause del rogo.

