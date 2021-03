Lotto di Astrazeneca ritirato, Razza: "Massima attenzione, ma dobbiamo proseguire le vaccinazioni"

«Nelle scorse ore, ho avuto occasione di sentire il ministro Speranza che mi ha confermato che il provvedimento di sospensione riguarda soltanto questo lotto, il ABV2856, e che in ogni caso il governo italiano ha chiesto ad Aifa un controllo a tutto campo sulle dotazioni. Una analoga attività di approfondimento è stata richiesta anche all’ente regolatore europeo che è Ema». Lo ha detto assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, intervistato a margine di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione, in seguito alla decisione dell’Aifa di sospendere l’utilizzo sul territorio nazionale delle dosi del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca, dopo la segnalazione di alcuni «eventi avversi gravi» che sarebbero stati registrati in Sicilia.

«Complessivamente del lotto di AstraZeneca sospeso dall’Aifa sono arrivate in Sicilia 20.500 dosi, di queste ne sono state somministrate 18.194. Le rimanenti 2.306 dosi sono state bloccate. Questo lotto non è stato distribuito solo in Sicilia - ha proseguito - ma almeno in un’altra regione, il Molise, anche se ci risulta, da parte del distributore, che potrebbero essere coinvolte anche altre regioni. Una quota di vaccini del medesimo lotto, infatti, sono stati sequestrati a Modena e consegnati ai carabinieri», ha aggiunto.

