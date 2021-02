Coronavirus, in Sicilia contagi sotto controllo: solo 7 nuovi casi a Trapani, ma zona bianca lontana

La Sicilia gialla tiene a bada i contagi. I nuovi casi calano ancora, anche se leggermente, il tasso di positività è il più basso d'Italia e negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri.

A incoraggiare è anche il dato delle province. A Trapani nelle ultime 24 ore sono stati individuati appena 7 nuovi casi, 16 sia ad Agrigento che a Enna. Va peggio a Palermo, la provincia con più contagi: 176, seguita da Catania con 111.

Buone notizie arrivano anche dal dato che indica il numero di casi ogni 100 mila abitanti. Nell'ultima settimana i numeri sono in calo nelle province siciliane, tutte sotto i 100 casi ogni 100 mila abitanti, compresa Palermo.

Dati distanti anni luce da quelli che si registravano nel periodo natalizio, poco prima della zona rossa, ma che tengono ancora lontana la Sicilia dal sogno zona bianca che invece potrebbe toccare alla Valle d'Aosta, prima regione italiana. Accadrà qualora venisse confermata per la terza settimana consecutiva l'incidenza di meno di 50 persone positive su 100 mila abitanti, requisito necessario per passare al livello più basso della scala cromatica.

Per quanto riguarda i vaccini, invece, i dati settimanali della Fondazione Gimbe rilevati dall'11 al 16 febbraio, collocano la Sicilia all'undicesimo posto tra le regioni per quanto riguarda la popolazione che ha completato il ciclo delle vaccinazioni: 2,07%, rispetto a una media nazionale del 2,18%. Sono il 25% i posti letto occupati in area medica per i pazienti affetti da Covid e il 19% quelli in terapia intensiva.

© Riproduzione riservata