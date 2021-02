Coronavirus, in Sicilia il tasso di positività più basso d'Italia. Stabili i nuovi contagi

Sono 480 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, praticamente in linea con quelli di ieri (che erano 484). Stabile quindi la curva di crescita dei contagi sull'Isola, mentre tornano a salire i decessi: sono 26 oggi, mentre ieri erano stati 24 e nei giorni scorsi il numero era stato intorno a 20. Ma ci sono altri dati positivi, a cominciare dal calo notevole dei ricoveri: sono 9 in meno in terapia intensiva (il totale scende quindi a 145 posti occupati) e 31 in meno in regime ordinario (per un totale di 930).

Inoltre, oggi la Sicilia è la regione italiana con il miglior rapporto tra positivi e tamponi: 1,9% una percentuale molto bassa con un alto numero di tamponi effettuati, cioè 24.774. Infine, il dato dei guariti, anche questo in linea con i giorni precedenti anche se un po' più basso: 1.105.

Sono 13.762 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 12.074 di ieri. In lieve calo i tamponi, 288.458 (ieri erano stati 294.411), ma con un tasso di positività in rialzo, 4,8% (ieri 4,1%).

Sono 347 i decessi, (ieri 369), per un totale di 94.887 vittime da inizio epidemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

