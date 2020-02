Coronavirus: da oggi termo scanner negli aeroporti, più medici anche nei porti

«Oggi inizieremo la distribuzione dei termo scanner e saranno operativi in tutti gli aeroporti» per prevenire eventuali casi di coronavirus. Lo ha detto il capo della Protezione Civile e Commissario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli su Rai Radio1 all’interno di Radio anch’io.

Il ministero della Salute, insieme alla Protezione Civile, ha deciso di rafforzare sensibilmente i controlli e il personale medico e sanitario in tutti gli aeroporti e i porti. A Roma Fiumicino si stanno attivando in queste ore corridoi sanitari e scanner termici su tutti gli arrivi

«Il ministero della Salute e dell’Istruzione - ha ricordato Borrelli - hanno emanato disposizioni congiunte in base alle conoscenze scientifiche. Io mi occupo dell’aspetto organizzativo: prevenzione nei porti e negli aeroporti. Abbiamo fatto una riunione con il ministro della Salute e con il presidente del Consiglio Conte che si è raccomandato anche per i controlli indiretti. Anche questa notte abbiamo lavorato per rinforzare il personale medico e paramedico negli aeroporti. Oggi inizieremo la distribuzione dei termo scanner e saranno operativi in tutti gli aeroporti. Fino a che non arriverà tutto il materiale si provvederà con personale paramedico e con i nostri volontari».

Dall'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, per esempio, fanno sapere di non avere in dotazione i termo scanner e di attendere istruzioni da Roma.

Borrelli ha poi aggiunto che «c'è un protocollo anche per chi viene dall’Africa e per i migranti che sono sbarcati. Sono già stati eseguiti i controlli. Il nostro paese ha già fatto fronte alla Sars e ad altri patogeni virali negli anni passati. Abbiamo potenziato le strutture sanitarie e - ha concluso - abbiamo dei bravi medici e dei bravi ricercatori»

