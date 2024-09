Il Milan affonda in Champions, strapazzato in casa dal Liverpool: il gol in avvio di Pulisic solo un'illusione

Illude la rete di Pulisic e l’avvio rabbioso e prepotente del Milan. Il Diavolo va in vantaggio dopo appena 3’ grazie ad una bella involata del centrocampista imbeccata dall’apertura di Morata, ma poi davanti delude. Leao, chiamato ad essere uno dei grandi protagonisti, non entra mai in partita. In difesa Fonseca cambia e inserisce Tomori e Calabria ma è una scelta che non paga. Fofana spesso è lento e poco deciso negli interventi. La mancanza di movimento in campo rende complicata la costruzione del gioco, Maignan alterna errori banali (l’uscita a vuoto sull’1-1) a grandi interventi (provvidenziale l’uscita ad inizio ripresa su Diogo Jota ma che lo obbliga al forfait per una botta sul ginocchio involontaria di Tomori, dopo aver avuto problemi per tutto il primo tempo). E per tutta la ripresa è un diciannovenne a tentare di chiudere la saracinesca contro il Liverpool a San Siro: Lorenzo Torriani classe 2005. Ma è chiaramente una missione quasi impossibile.

Una partita tesa, sentita, che ha messo in evidenza la superiorità dei Reds ma in cui il Milan ha anche qualcosa da recriminare: al 14’ della ripresa, sul 2-1, un tocco di mano in area di Gakpo fa protestare veementemente sia Morata che Fonseca ma l’arbitro non interviene e neppure la Var, e il tecnico viene ammonito per proteste. Dopo il 4-0 contro il Venezia, la sconfitta contro il Liverpool torna a far male. Un ko era pronosticabile ma ci si aspettava qualcosa in più dai rossoneri che probabilmente non hanno ancora superato alcuni problemi. Morata alla vigilia aveva detto che il Milan non era più umorale come nelle prime partite. In realtà è mancata la reazione d’orgoglio per gran parte del primo tempo e poi nella ripresa. Salah e Gakpo sono stati delle spine nel fianco per la difesa del Milan. La rapidità di movimento e di esecuzione dei due esterni è di un altro livello rispetto a quella di Leao o Pulisic. Funziona tutto così bene per i Reds che c’è spazio anche per un paio di minuti per il debutto di Chiesa. Il lavoro per il Milan invece è ancora lungo e Fonseca dovrà trovare il modo di non far subire il contraccolpo emotivo alla squadra perché domenica c’è un derby che vale quasi mezza stagione.

In tribuna questa volta c’è Zlatan Ibrahimovic e la sua presenza si sente soprattutto per le dichiarazioni prepartita a Sky Sport: «Il mio ruolo è semplice, tanti parlano. Comando io, sono io il boss e tutti lavorano per me. Si lavora in silenzio». Frasi che lo caricano di enormi responsabilità nel caso in cui la stagione del Milan non dovesse rispettare le aspettative. Ibra risponde anche sulle critiche: «Quando il leone va via, i gatti si avvicinano. Quando il leone torna, i gatti spariscono. E non sto parlando della squadra, ma di chi è fuori dalla squadra. Tutto quel che si dice in giro, il livello è troppo basso. Mi sto concentrando sul lavoro, sono stato via per qualche giorno per motivi personali, però sono sempre presente. Si lavora, si pedala». E c’è ancora tanto da lavorare, tanto da pedalare.

Milan-Liverpool 1-3

RETI: pt 3’ Pulisic, 23’ Konatè, 41’ Van Dijk; st 22’ Szoboszlai

MILAN (4-3-3): Maignan 5.5 (6’ st Torriani 6); Calabria 5 (24’ stEmerson Royal 6), Tomori 6 (39’ st Gabbia sv), Pavlovic 5.5,Hernandez 5.5; Loftus-Cheek 5 (24’ st Abraham 6), Fofana 5,Reijnders 5; Pulisic 7, Morata 5.5 (39’ st Okafor sv), Leao 5. In panchina: Nava, Bartesaghi, Terracciano, Musah, Zeroli,Chukwueze. Allenatore: Fonseca 5

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson 6; Alexander-Arnold 6.5 (34’ st Gomezsv), Van Dijk 7.5, Konatè 7.5, Tsimikas 6.5; Gravenberch 7, MacAllister 7 (48’ st Endo sv); Salah 7 (48’ st Chiesa sv),Szoboszlai 7.5, Gakpo 7 (23’ st Luis Diaz 6); Diogo Jota 6 (23’ stNunez 6). In panchina: Jaros, Kelleher, Bradley, Quansah, Robertson, Jones, Morton. Allenatore: Slot 7

ARBITRO: Eskas (Norvegia) 5.5

NOTE: cielo sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Calabria, Fofana, Mac Allister, Konatè, Fonseca. Angoli: 5-2 per il Liverpool. Recupero: 5’; 7’