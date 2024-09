L'Inter ferma la corazzata City, a Manchester finisce 0-0

Non sarà stata una rivincita per la finale persa a Istanbul, ma l’Inter esce dall’esordio stagionale in Champions League contro il Manchester City con ancora più convinzioni. I nerazzurri tornano dall’Inghilterra con uno 0-0 che va infatti al di là del punto conquistato, perché la prestazione di Barella e compagni è quella da grande squadra. Gli uomini di Simone Inzaghi non sfigurano di fronte alla principale candidata, assieme al Real Madrid, per alzare la Coppa, anzi a lungo tengono in scacco la formazione allenata da Pep Guardiola, sfiorando in diverse occasioni il colpaccio prima di un finale in apnea per la spinta di Haaland e compagni alla ricerca del gol decisivo.

Una rete che però non arriva, per un pareggio che alla fine va bene a entrambe. L’Inter che dimostra ancora di poter stare senza problemi su questo livello, con una prestazione fatta di concentrazione continua, costante aiuto ai compagni nei raddoppi e la giusta aggressività. È mancata solo la precisione in zona offensiva, ma anche a causa del gran lavoro senza palla per ingabbiare gli avversari.