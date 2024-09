Champions League, Bayern Monaco a valanga: nove gol contro la Dinamo Zagabria, Kane ne fa quattro

Bayern Monaco a valanga nella prima uscita della Champions League 2024-25. I tedeschi, all’Allianz Arena, hanno piegato la Dinamo Zagabria per 9-2. A segno nel primo tempo Kane (su rigore), Guerreiro e Olise. Nella ripresa i croati hanno accorciato le distanze con Petkovic e Ogiwara. Poi altre tre reti di Kane (con altri due rigori, poker di gol per lui), un altro gol di Olise e i sigilli di Sané e di Goretzka hanno permesso ai bavaresi di schiacciare gli avversari.ù

Nel rinnovato Bernabeu, invece, il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha battuto per 3-1 lo Stoccarda, soffrendo non poco. A segno, a inizio ripresa, Mbappé per i campioni in carica. A metà frazione poi il pareggio, firmato da Undav. Quindi, all’83’, il gol dell’ex Roma Rudiger e, nel recupero, la rete di Endrick.

A Lisbona, lo Sporting ha vinto per 2-0 contro il Lille, rimasto in dieci uomini al 40’ del primo tempo, per via del rosso (doppio giallo) inflitto ai danni di Angel Gomes. A decidere la sfida le reti di Gyokeres e Debast.