Champions League, esordio da sogno per Thiago Motta: la Juve batte 3-1 il Psv e Yildiz segna alla Del Piero

Thiago Motta fa solo due cambi rispetto alla squadra che ha cominciato ad Empoli: nell’undici titolare non c’è Douglas Luiz ma McKennie con Locatelli davanti al quartetto difensivo formato da Kalulu, Gatti, Bremer e Cambiaso. In porta torna Di Gregorio, resta ancora fuori Danilo, mentre davanti vengono confermati Gonzalez e Koopmeiners con Yildiz alle spalle di Vlahovic. Bosz lancia De Jong come punta centrale del tridente completato da Bakayoko e Tillman. Tra i pali non c’è Benitez, rientrato in Olanda per la nascita del figlio, bensì il suo vice Drommel.

La Juventus di Champions League è la versione più bella di questo inizio stagione. I bianconeri travolgono il Psv Eindhoven per 3-1, Thiago Motta vive un debutto da sogno e Yildiz fa impazzire i 40 mila dello Stadium: la perla del turco è degna del miglior Del Piero, a 19 anni e 136 giorni supera proprio Alex nella classifica dei marcatori più giovani della Juve nella competizione. A tempo scaduto arriva il 3-1 di Saibari che «rovina» l’imbattibilità dei bianconeri, ma non la festa.

È l’esordio di Thiago Motta in Champions, ma anche di Chiellini nella sua nuova veste: l’ex capitano bianconero è tornato in società da dirigente, il «battesimo» è avvenuto al pranzo Uefa al ristorante «Del Cambio» in pieno centro a Torino. Allo Stadium torna a suonare la «musichetta» a distanza di 685 giorni dalla sfida contro il Psg di novembre 2022. Il primo tiro in porta è del Psv con Veerman dopo sette minuti, ma Di Gregorio blocca a terra senza affanni. La manovra olandese appare più fluida, i bianconeri rispondono con un colpo di testa di Nico Gonzalez smorzato da Dams. È il segnale che la Juve sta prendendo le misure, al 21’ arriva il vantaggio: Yildiz prende palla e punta Ledezma, poi fa partire un forte destro a giro che si infila sotto l’incrocio dei pali. È il classico gol alla Del Piero, proprio l’idolo del turco, che esulta con la linguaccia di «Pinturicchio» e quasi non si rende conto della sua prodezza al debutto in Champions.

Lo Stadium è una bolgia, la squadra di Thiago Motta spinge sull’acceleratore e va subito vicina al raddoppio, ma Drommel si supera di piede su McKennie. Il Psv barcolla e si salva anche su Nico Gonzalez, poi al 27’ becca il 2-0, firmato dall’americano, che questa volta non sbaglia. I due allenatori non fanno cambi nell’intervallo, ma soprattutto non cambia l’atteggiamento offensivo dei bianconeri che trovano subito il tris: Vlahovic si traveste in uomo-assist, Nico Gonzalez è dimenticato in mezzo all’area e tutto solo batte ancora Drommel.

Thiago Motta inserisce Danilo e Thuram e al 69’ concede la standing ovation a Yildiz, Bosz prova a scuotere il suo Psv con Saibari e Lang. La reazione della sua squadra è tutta in un destro centrale di Saibari, Vlahovic si divora il poker e a tempo scaduto arriva il gol della bandiera per gli olandesi realizzato proprio dal subentrato marocchino. La Juve può esultare per l’esordio vincente in Champions, sabato sempre allo Stadium ci sarà il big-match contro il Napoli: l’obiettivo è ripartire anche in campionato dopo due 0-0 di fila, all’orizzonte c’è il primo crash-test per lo scudetto contro il grande ex Antonio Conte.

Juventus-Psv Eindhoven 3-1

RETI: pt 21’ Yildiz, 27’ McKennie; st 7’ Nico Gonzalez, 48’ Saibari

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6.5, Gatti 6.5 (12’ st Danilo 6.5), Bremer 6.5, Cambiaso 6; Locatelli 6.5 (12’ st Thuram6), McKennie 7 (30’ st Douglas Luiz sv); Nico Gonzalez 7.5 (24’ st Weah 6), Koopmeiners 6.5, Yildiz 7.5 (24’ st Fagioli 6); Vlahovic 6. In panchina: Perin, Pinsoglio, Adzic, Cabal, Savona, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta 7.5

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Drommel 5.5; Ledezma 5 (41’ st Nagalo sv), Flamingo5, Boscagli 5.5, Dams 4.5 (32’ st Mauro Junior sv); Schouten 6,Til 5.5 (17’ st Lang), Veerman 5 (17’ st Salibari 6.5); Bakayoko5.5, de Jong 5 (32’ st Pepi sv), Tillman 5. In panchina: Schiks, Smolenaars, Driouech, Babadi, Land, Bresser. Allenatore: Bosz 5

ARBITRO: Hernandez (Spagna) 6

NOTE: cielo coperto, terreno in perfette condizioni. Angoli: 4-2 per il Psv. Recupero: 0’; 3’