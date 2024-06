Europei, l'Italia verso Berlino: Spalletti affronta gli ultimi dubbi

Difesa a tre o a quattro, Retegui o Scamacca e chi sostituirà lo squalificato Calafiori tra Buongiorno e Mancini. Eccoli i punti di domanda in vista di Italia-Svizzera, ottavo di finale agli Europei di calcio in Germania in programma sabato prossimo a Berlino dove si giocherà alle 18. Lo stesso orario in cui la Nazionale agli ordini del commissario tecnico Luciano Spalletti, per via del gran caldo che è arrivato da queste parti, si è allenata all’Hemberg Stadium di Iserlohn a porte rigorosamente chiuse. Un allenamento in cui il ct ha rimescolato, tra prove tattiche e partitella, le idee per sciogliere il rebus formazione che dovrà puntare a conquistare il passaggio del turno contro Sommer e compagni. Un allenamento blindato che precede quello di domani mattina aperto per soli 15 minuti alla stampa prima che l’Italia spicchi il volo verso Berlino (con un charter da Dortmund previsto per le 16:45) in cui Spalletti dovrà capire prima di tutto come ovviare alla assenza di Riccardo Calafiori, rivelazione dello scorso campionato e fortunata scoperta del ct nel ruolo di difensore centrale nel quale il giocatore del Bologna è diventato un perno di questa squadra.

Emblematica, in questo senso, la sua azione con assist finale negli ultimi secondi della partita contro la Croazia a Lipsia che ha innescato Zaccagni per andare a realizzare un gol capolavoro che ha premesso agli azzurri di continuare a sognare il bis del titolo conquistato a Wembley nel 2021. L’altro grande dubbio riguarda l’impiego del centravanti: Spalletti dovrà decidere se confermare Retegui, a secco nella magica serata di Lipsia ma apparso più dentro al gioco del ct rispetto a quanto fatto vedere da Scamacca nelle prime due partite con Albania e Spagna. Bomber dell’Atalanta che paga la sua endemica mancanza di intensità, ma che potrebbe essere riproposto per sfruttare le sue indiscutibili doti fisiche e tecniche. Difficile poi che in una partita così importante Spalletti rinunci ad un playmaker esperto come Jorginho, anche se non ha finora incantato, per puntare sulla freschezza di Fagioli, mentre più probabile che il ct stia pensando a giocarsi la carta Zaccagni fin dall’inizio e non solo come premio per un gol già entrato nella storia azzurra. «Con la Svizzera - ha spiegato il giocatore della Lazio - servirà una grande gara per batterli e andare ai quarti. Loro sono forti e compatti, abbiamo già visto un pò di video. Calafiori ci darà qualche consiglio. Dispiace che sia squalificato ma il sostituto sarà all’altezza. Sistema di gioco? Sono un esterno sinistro naturale quindi 4-3-3 o 4-2-3-1 sono i miei preferiti, ma qualsiasi modulo venga scelto da Spalletti andrà ovviamente bene. Tabellone abbastanza favorevole, ma tutti se la giocano con tutti. Le squadre meno blasonate stanno mettendo in difficoltà le grandi. Mi sono piaciute particolarmente Austria e Svizzera. Ringrazio i tifosi e spero che ci sostengano come hanno fatto fino a ora».