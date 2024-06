L’Italia alla ricerca della serenità, Spalletti fa un regalo ai tifosi e apre le porte

Una mossa, quella del ct, diretta probabilmente anche a stemperare i toni dopo l’infuocato dopo partita nella pancia della Leipzig Arena. «Buonasera», ha gridato Spalletti rivolto alla tribuna dove erano assiepati giornalisti e fotografi, appena entrato in campo per comandare il primo allenamento in vista della sfida che ha già il sapore della vendetta contro quella Svizzera che ha impedito all’Italia di vivere il secondo Mondiale consecutivo. Dopo il consueto riscaldamento è andata in scena la partitella a campo ridotto dei giocatori meno impiegati con la Croazia, mischiati con i giovani del Borussia Dortmund mentre i «titolarissimi» hanno iniziato il lavoro in palestra sulle cyclette. In gol tra gli altri Scamacca e Frattesi (doppietta), con Calafiori e Barella i più acclamati dal pubblico letteralmente impazzito per il «regalo» a sorpresa del ct.

Un’Italia alla ricerca della serenità tra le scorie del post gara con la Croazia e il «domani è adesso» del prossimo sabato a Berlino contro la Svizzera. Il tutto per una Nazionale che oggi è tornata in campo ad allenarsi in vista degli ottavi di finale e lo ha fatto di fronte al grande entusiasmo dei suoi tifosi, arrivati ad Iserlohn per applaudirli da tutta la Germania. Dimostrazione di immenso affetto e attaccamento alla squadra del Bel Paese che il ct, Luciano Spalletti, ha voluto ripagare aprendo l’intera seduta al pubblico, oltre 400 tifosi pazzi di gioia che hanno subito riempito le tribune dell’Hemberg Stadium.

E si sono viste anche le prime indicazioni in vista degli ottavi a Berlino dove il ct dovrebbe ripartire dalla difesa a tre: senza Calafiori squalificato, Buongiorno o Mancini potrebbero essere i prescelti per sostituire la rivelazione del Bologna, con Darmian e Bastoni vicino a Dimarco per una difesa nel segno dell’Inter-Nazionale. E a proposito dell’assetto anti-Svizzera e del blocco nerazzurro sarà interessante scoprire se il ct ricorrerà di nuovo agli incontri a gruppetti con i giocatori come quello con 4 dell’Inter da cui sono scaturite tante polemiche, ma anche con quello per reparto come accaduto nel caso dei romanisti Pellegrini e Cristante.

E mentre Retegui potrebbe essere riproposto in avanti con Chiesa e Zaccagni, di fatto in pole dopo la magia con la Croazia, a centrocampo accanto a Jorginho e Barella potrebbe arrivare il momento di partire dall’inizio per Cristante.