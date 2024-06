Mancini al posto di Calafiori e Fagioli dall’inizio: prende forma l'Italia anti-Svizzera, ecco la probabile formazione

Mancini al posto di Calafiori, Fagioli dall’inizio, una specie di staffetta tra Retegui e Scamacca e più El Shaarawy che Zaccagni. A differenza di quanto accaduto alla vigilia della partita con la Croazia, prima dell’ottavo di finale contro la Svizzera Luciano Spalletti svela praticamente quasi tutta la formazione che scenderà in campo contro Sommer e compagni, con Dimarco non disponibile per un problema al polpaccio destro e Bastoni in grado di recuperare dallo stato febbrile che lo aveva colpito. Per il resto arrivano i complimenti al selezionatore elvetico Murat Yakin e il desiderio di far vedere un’Italia migliore di quella vista fino ad ora.

Nelle prove di formazione effettuate oggi a Berlino, il ct ha schierato una difesa a quattro con Mancini e Bastoni centrali e Di Lorenzo e Darmian sulle fasce. Fagioli al posto di Jorginho, in un centrocampo a tre con Barella e Cristante. Davanti, Scamacca dal 1’, con Chiesa a destra e la novità El Shaarawy a sinistra. «Sarà Mancini a sostituire Calafiori - ha detto Spalletti a fine conferenza stampa della vigilia all’Olypianstadion -. Se Scamacca gioca? Lui è bello chiaro come calciatore, il gol lo può fare in qualsiasi momento. Ha dei guizzi che ti sbranano, io l’ho definito pigro scherzando, poi però per far vedere le sue qualità deve essere dentro al gioco della squadra e su questo fa un po' fatica. Se gioca o no subito è l’unico dubbio che ho - dice ancora Spalletti - ho due calciatori forti. Sia lui che Retegui faranno parte della partita, bisogna vedere chi prima e chi dopo».