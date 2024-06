Zaccagni: «La Svizzera squadra forte, mi dispiace per l'assenza di Calafiori»

«Con la Svizzera servirà grande gara per batterli e andare ai quarti. Loro forti e compatti, abbiamo già visto un pò di video. Calafiori ci darà qualche consiglio. Dispiace che sia squalificato ma il sostituto sarà all’altezza».

Ai microfoni dell’Uefa l’eroe di Lipsia contro la Croazia, Mattia Zaccagni, ha analizzato la sfida che attende gli azzurri negli ottavi di finale con la Svizzera a Berlino. Italia fuori senza quel gol? «Sono stati giorni intensi, è stata un’emozione fortissima. Ovviamente non pensavamo che servisse per forza il pareggio. Fortunatamente è arrivato. Adesso pensiamo solo a preparare una gara importantissima contro la Svizzera. Può essere la scossa? Abbiamo sempre saputo che la nazionale spesso soffre per poi venire fuori nei momenti che contano. E adesso ci aspettiamo proprio questo da noi stessi». Poi il laziale parla di schemi: «Sistema di gioco? Sono un esterno sinistro naturale quindi 4-3-3 o 4-2-3-1 sono i miei preferiti, ma qualsiasi modulo venga scelto da Spalletti andrà ovviamente bene. Tabellone abbastanza favorevole, ma tutti se la giocano con tutti. Le squadre meno blasonate stanno mettendo in difficoltà le grandi. Mi sono piaciute particolarmente Austria e Svizzera. Ringrazio i tifosi e spero che ci sostengano come hanno fatto fino a ora».