Cerimonia di apertura dei Mondiali in Qatar: orari, dove vederla in tv, gli artisti protagonisti

Mondiali di calcio in Qatar al via con la cerimonia di apertura all'Al Bayt Stadium all'insegna anche del made in Italy, perchè affidata a Marco Balich. L'evento, atteso in tutto il mondo perchè prevede una coreografia stellare con giochi di luci, ballerini ed effetti speciali, inizierà il 20 novembre, alle ore 16 (ora italiana), un'ora prima del primo match Qatar - Ecuador.

Cerimonia di apertura dei Mondiali, dove vederla

A coprire l'evento sarà la Rai, l'unica emittente in Italia a detenere i diritti del torneo iridato. Il collegamento inizierà alle 15,30, mezz'ora prima della cerimonia. Basterà collegarsi su Rai Uno oppure via streaming al sito o all'applicazione di Rai Play.

Gli artisti protagonisti

Si annuncia uno spettacolo memorabile. Non ci sarà Shakira, la cantante colombiana già protagonista ai Mondiali del 2010 ha dato forfait ma al centro del campo ci dovrebbero essere i Black Eyed Peas e Jeon Jung-kook, frontman del famoso gruppo K-Pop BTS. Si esibiranno anche gli autori dei quattro brani che fanno da colonna sonora al torneo: Trinidad Cardona, Davido e Aisha con Hayya Hayya (Better Together); Ozuna (feat. GIMS) con Arhbo; Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad, Manal & RedOne con Light the Sky e infine Tears for Fears (feat. Lil Baby) con The World Is Yours To Take. Sarà un programma ricchissimo dove si mescoleranno uno spettacolo classico con danza e balletti, che vorranno mostrare l'animo e lo spirito del Qatar, e quello musicale.

