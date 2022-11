Mondiali in Qatar: dove vedere tutte le partite, gli orari, il programma completo

Dal prossimo 20 novembre al via i Mondiali in Qatar, un’edizione che non vedrà l’Italia tra le partecipanti ma che introdurrà diverse novità: dal Paese ospitante (primo mondiale in Arabia), alla stagione in cui si giocherà (primo mondiale in inverno), fino alle piattaforme sulle quali vedere tutti i match (dallo streaming al 4K). La partita inaugurale di domenica 20 novembre sarà Qatar – Ecuador, la finale è prevista domenica 18 dicembre.

Dove vedere le partite

In Italia le partite saranno tutte visibili sui canali della Tv di Stato: Rai1, Rai2, Rai3 e RaiSport e si conoscono già i match, gli orari e su quali canali vederli. Inoltre, la Rai trasmetterà 56 incontri anche in 4K, il canale disponibile al numero 210 della piattaforma satellitare di tivùsat. I requisiti per la ricezione del segnale includono un decoder certificato o una CAM da inserire in un TV compatibile. Si deve poi orientare la parabola su Eutelsat Hotbird 13 ° Est. Ci sarà anche la possibilità di vederli in streaming grazie a Raiplay.

Il palinsesto

Domenica 20 novembre

17:00 – Qatar-Ecuador (Gruppo A) – Rai 1

Lunedì 21 novembre

14:00 – Inghilterra-Iran (Gruppo B) – Rai2

17:00 – Senegal-Olanda (Gruppo A) – Rai1

20:00 – Stati Uniti-Galles (Gruppo B) – Rai1

Martedì 22 novembre

11:00 – Argentina-Arabia Saudita (Gruppo C) – Rai2

14:00 – Danimarca-Tunisia (Gruppo D) – Rai2

17:00 – Messico-Polonia (Gruppo C) – Rai2

20:00 – Francia-Australia (Gruppo D) – Rai1

Mercoledì 23 novembre

11:00 – Marocco-Croazia (Gruppo F) – Rai2

14:00 – Germania-Giappone (Gruppo E) – Rai1

17:00 – Spagna-Costa Rica (Gruppo E) – Rai3

20:00 – Belgio-Canada (Gruppo F) – Rai1

Giovedì 24 novembre

11:00 – Svizzera-Camerun (Gruppo G) – Rai2

14:00 – Uruguay-Corea del Sud (Gruppo H) – Rai2

17:00 – Portogallo-Ghana (Gruppo H) – Rai2

20:00 – Brasile-Serbia (Gruppo G) – Rai1

Venerdì 25 novembre

11:00 – Galles-Iran (Gruppo B) – Rai2

14:00 – Qatar-Senegal (Gruppo A) – Rai2

17:00 – Olanda-Ecuador (Gruppo A) – Rai3

20:00 – Inghilterra-Stati Uniti (Gruppo B) – Rai1

Sabato 26 novembre

11:00 – Tunisia-Australia (Gruppo D) – Rai2

14:00 – Polonia-Arabia Saudita (Gruppo C) – Rai2

17:00 – Argentina-Messico (Gruppo C) – Rai1

20:00 – Francia-Danimarca (Gruppo D) – Rai1

Domenica 27 novembre

11:00 – Giappone-Costa Rica (Gruppo E) – Rai2

14:00 – Belgio-Marocco (Gruppo F) – Rai1

17:00 – Croazia-Canada (Gruppo F) – Rai1

20:00 – Spagna-Germania (Gruppo E) – Rai1

Lunedì 28 novembre

11:00 – Camerun-Serbia (Gruppo G) – Rai2

14:00 – Corea del Sud-Ghana (Gruppo H) – Rai2

17:00 – Brasile-Svizzera (Gruppo G) – Rai1

20:00 – Portogallo-Uruguay (Gruppo H) – Rai1

Martedì 29 novembre

16:00 – Olanda-Qatar (Gruppo A) – Rai1

16:00 – Ecuador-Senegal (Gruppo A – Rai1

20:00 – Galles-Inghilterra (Gruppo B) – Rai1

20:00 – Iran-Stati Uniti (Gruppo B) – RaiSport

Mercoledì 30 novembre

16:00 – Tunisia-Francia (Gruppo D) – Rai1

16:00 – Australia-Danimarca (Gruppo D) – RaiSport

20:00 – Polonia-Argentina (Gruppo C) – Rai1

20:00 – Arabia Saudita-Messico (Gruppo C) – RaiSport

Giovedì 1 dicembre

16:00 – Croazia-Belgio (Gruppo F) – Rai1

16:00 – Canada-Marocco (Gruppo F) – RaiSport

20:00 – Giappone-Spagna (Gruppo E) – Rai1

20:00 – Costa Rica-Germania (Gruppo E) – RaiSport

Venerdì 2 dicembre

16:00 – Corea del Sud-Portogallo (Gruppo H) – Rai1

16:00 – Ghana-Uruguay (Gruppo H) – RaiSport

20:00 – Camerun-Brasile (Gruppo G) – Rai1

20:00 – Serbia-Svizzera (Gruppo G) – RaiSport

Sabato 3 dicembre

16:00 – 1A-2B (Ottavo 1) – Rai1

20:00 – 1C-2D (Ottavo 2) – Rai1

Domenica 4 dicembre

16:00 – 1D-2C (Ottavo 3) – Rai1

20:00 – 1B-2A (Ottavo 4) – Rai1

Lunedì 5 dicembre

16:00 – 1E-2F (Ottavo 5) – Rai1

20:00 – 1G-2H (Ottavo 6) – Rai1

Martedì 6 dicembre

16:00 – 1F-2E (Ottavo 7) – Rai1

20:00 – 1H-2G (Ottavo 8) – Rai1

Venerdì 9 dicembre

16:00 – Ottavo 5-Ottavo 6 (Quarto 1) – Rai1

20:00 – Ottavo 1-Ottavo 2 (Quarto 2) – Rai1

Sabato 10 dicembre

16:00 – Ottavo 7-Ottavo 8 (Quarto 3) – Rai1

20:00 – Ottavo 4-Ottavo 3 (Quarto 4) – Rai1

Martedì 13 dicembre

20:00 – Quarto 2-Quarto 1 (Semifinale 1) – Rai1

Mercoledì 14 dicembre

20:00 – Quarto 4-Quarto 3 (Semifinale 2) – Rai1

Sabato 17 dicembre

16:00 – Finale terzo posto – Rai1

Domenica 18 dicembre

16:00 – Finale Coppa del Mondo – Rai1

