Attivo il canale Rai 4K: come vederlo, trasmetterà anche i Mondiali in Qatar

Il digitale terrestre si arricchisce di un nuovo canale. Da qualche giorno è attivo il nuovo canale Rai 4K, visibile alla numerazione 101. L'azienda di viale Mazzini aveva pensato a questo canale per trasmettere tutte le partite dei prossimi Mondiali di Calcio di Qatar 2022 che avranno inizio il prossimo 20 novembre.

Rai 4K, cos'è

In realtà non si tratta di un canale con un classico segnale in arrivo via etere, bensì di un canale in streaming che viene attivato grazie al protocollo HbbTV (versione 2.0.1 o successive). Si tratta, infatti, di un canale “ibrido” che utilizza questa nuova tecnologi ideata per armonizzare la trasmissione del digitale terrestre con i contenuti diffusi attraverso le Smart TV connesse a Internet o con decoder compatibile. In sintesi, le immagini che appariranno sullo schermo non provengono da un’antenna, bensì da un server.

Canale Rai 4K, come vederlo

Per vedere il canale Rai 4K è necessario effettuare la sintonizzazione del proprio decoder o della propria TV 4k. Inoltre, l’apparecchio televisivo deve essere legato a una buona connessione a internet. Il canale trasmette infatti a una velocità di 15 MB/s. Una volta completata la sintonizzazione, il canale sarà visibile al numero 101 del digitale terrestre. Rai 4K è inoltre accessibile anche attraverso gli altri canali Rai su tecnologia HbbTV. Dopo aver aperto l’applicazione Rai TV+ bisogna spostarsi sulla sezione “Canali TV” e, in seguito, scorrere la lista dei canali fino al canale Rai 4K.

Canale Rai 4K, cosa trasmette

Al momento il canale 4K trasmette essenzialmente documentari, approfondimenti e concerti di musica Operistica, con un flusso dati streaming che si attesta a circa 15 Mbps (con codec HEVC). Ma essendo stato creato in funzione dei Mondiali, l'attesa maggiore è concentrata al 20 novembre quando inizierà il torneo di calcio in Qatar.

