Decoder, app e smart tv: come seguire la serie A, ecco pacchetti e costi

Ancora pochi giorni e si alza il sipario sulla serie A 2022-2023. Le squadre che parteciperanno al prossimo massimo campionato di calcio nostrano stanno definendo acquisti (e cessioni) per definire gli organici che si presenteranno ai nastri di partenza il 13 agosto 2022. Il torneo si concluderà il 4 giugno 2023.

Anche i tifosi scaldano i motori e tirano fuori bandiere e magliette della propria squadra del cuore con la speranza di vedere i propri beniamini del pallone protagonisti di imprese sul rettangolo di gioco. Tifosi che hanno preparano divani e sedie per poter assistere, comodamente da casa anzichè sugli spalti degli stadi, alle partite della squadra per la quale intonano cori e slogan.

Già, ma dove, quando e quanto costa vedere le numerose gare che arricchiscono il calendario di serie A? Ecco di seguito uno schema con la programmazione televisiva delle principali pay-tv che trasmetteranno le partite della prossima stagione con i prezzi dei vari pacchetti e abbonamenti.

Serie A, la programmazione su Sky

Sulla piattaforma Sky Tv saranno solo tre le partite visibili in co-esclusiva con Dazn. Il canale pay ha attivato la promozione "Sky Tv+Sky Calcio" al costo di 19.90 euro al mese per i primi 18 mesi. Il prezzo poi salirà a 30 euro. Sarà possibile ammirare, oltre al massimo torneo italiano, anche i campionati di serie B e, all'estero, Bundesliga, Premier League e Ligue 1. La visione sarà possibile anche sulla app Dazn su Sky Q ma in quel caso serviranno due differenti abbonamenti.

Serie A, la programmazione su Dazn

DAZN è un servizio a pagamento di video streaming online, sia in diretta che on demand, di eventi sportivi. E' disponibile in 30 paesi tra cui Germania, Austria, Svizzera, Giappone, Italia, Canada, Stati Uniti, Spagna e Brasile. L'azienda ha ufficializzato due pacchetti: Standard e Plus. Il primo permette di registrare fino a due dispositivi che devono essere connessi presso la stessa rete internet. Il pacchetto Plus ha un costo di 39,99 euro al mese (la Standard costa 29.99 euro) e consente di registrare fino a 6 differenti dispositivi. Oltre al campionato di serie A 2022-2023 ci sono anche il ciclismo, gli sport motoristici, la Nfl (la maggiore lega professionistica nordamericana di football americano, al 2021 composta da 32 franchise di 30 città degli Stati Uniti) e l'Mma, uno sport da combattimento che prende il proprio nome dalla sigla inglese "Mixed Martial Arts", che significa arti marziali miste. L'applicazione è visibile su personal computer, smartphone, smart tv e tablet sia da Ios che Android.

Serie A, la programmazione su TIM-Vision

TIM-Vision, società italiana operante nel settore della distribuzione online di film, serie televisive e altri programmi d'intrattenimento, è un servizio controllato e gestito da Telecom Italia. La visione dei contenuti prevede la sottoscrizione di un abbonamento mensile. Il pacchetto "Calcio e Sport" ha il costo è di 19.99 euro al mese per i primi 12 mesi (si comincia a pagare da settembre, poi 29,99 euro al mese dal secondo anno). Nel pacchetto si potrà avere l’intrattenimento di TimVision, le partite di DAZN, Infinity+ con film, Serie TV e la Champions League, nonché il TimVision Box.

Serie A, la programmazione su Now

Now è un servizio di streaming on-demand e in diretta di Sky. Lanciato per la prima volta nel Regno Unito nel 2012, il servizio è disponibile anche in Irlanda, in Italia, in Germania e Austria. La piattaforma era disponibile anche in Spagna, commercializzata come Sky, tra il 2017 e il 2020. La promozione "Sport" comprende il calcio e lo sport firmato Sky Tv con Serie A, Serie B, Champions League, calcio europeo, tennis, motori e tennis al prezzo di 9.99 euro fino al 17 agosto. Dal secondo mese il rinnovo scatta a 14.99 euro per ogni mese con la possibilità di poter disattivare in ogni momento (almeno 24 ore prima della scadenza del periodo di visione).

© Riproduzione riservata