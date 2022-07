Serie A e B su Dazn, come vedere le partite del Palermo su due dispositivi in luoghi differenti

Tutta la Serie A e B su Dazn quest'anno, così come è avvenuto nella scorsa stagione ma c'è una novità sostanziale per gli abbonati che potranno scegliere tra due pacchetti. Anche i tifosi del Palermo sono interessati ai cambiamenti che ha ufficializzato la piattaforma streaming che detiene i diritti tv. Saranno due i tipi di abbonamento per la stagione 2022/2023 e, oltre alla cifra, cambierà anche il modo e il luogo dove poter vedere le partite. Gli utenti abbonati hanno cominciato a ricevere in questi giorni una comunicazione ufficiale via mail che esplicita la nuova strategia.

Abbonamento Dazn standard

L'abbonamento standard che costa 29,99 euro mensili, consentirà la visione dei contenuti solo su un dispositivo, o su due dispositivi ma connessi alla medesima rete. In pratica i tifosi del Palermo o di qualsiasi altra squadra di Serie A o B potranno vedere la partita soltanto su uno smartphone, una smart tv, un tablet o un pc oppure potranno vederla su due dispositivi ma collegati alla medesima rete ovvero apparecchi nella stessa abitazione. Potranno essere registrati soltanto due dispositivi e può essere utilizzato il servizio Dazn in mobilità (anche fuori casa), ma non mentre viene utilizzato l'altro dispositivo registrato. Coloro che hanno già attivo un abbonamento con Dazn, dal 2 agosto passeranno automaticamente al piano standard senza variazioni di prezzo, rimanendo a 29,99 € al mese.

Abbonamento Dazn plus

Sempre dal 2 agosto 2022 verrà introdotto un altro abbonamento, denominato Dazn plus, che costerà 39,99 euro mensili e consentirà invece di utilizzare l'account contemporaneamente su due dispositivi differenti connessi a reti diverse. Da contratto, tuttavia, questo tipo di utilizzo è vincolato al fatto che entrambi gli utilizzatori appartengano allo stesso nucleo domestico. In pratica due appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, o conviventi, o congiunti, potranno vedere la partita su due dispositivi diversi e in due posti. Dazn plus, inoltre, darà l'opportunità di registrare fino a sei dispositivi, ma come detto la fruizione contemporanea dei contenuti su reti diverse sarà limitata ad un massimo di due dispositivi. Potrà inoltre essere utilizzato il servizio Dazn in mobilità, con contemporaneità della visione.

