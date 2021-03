Diritti tv, serie A su Dazn per i prossimi tre anni: cosa accade a chi ha l’abbonamento a Sky

Dazn si è aggiudicata i diritti tv della serie A per il prossimo triennio, dal 2021 al 2024, per 7 partite in esclusiva (pacchetto 1) per ogni turno di campionato e 3 in co-esclusiva (pacchetto 3), per circa 840 milioni di euro a stagione. Alla fine la piattaforma di streaming online, riconducibile al magnate ucraino Len Blavatnik, è riuscita ad avere il sopravvento. Per quanto riguarda invece il pacchetto 2, contenente la co-esclusiva delle altre tre gare, proseguiranno i colloqui tra la Lega e Sky (che ha offerto 70 milioni a stagione) fino a lunedì 29 marzo.

Nessuna sovrapposizione di match

Si prevede che anche su Dazn ci saranno poche sovrapposizioni tra i match, solo ed inevitabilmente nella fascia pomeridiana domenicale delle 15. Quindi spazio al campionato "spezzatino". Ma chi ha un abbonamento a Sky si domanda cosa accadrà adesso?

L'accordo con Tim

L’agenzia Bloomberg ha svelato tempo fa che Dazn avrebbe un accordo con Tim che si farebbe carico del 40% del corrispettivo annuale per un importo di circa 340 milioni all’anno. Così facendo, le partite sarebbero disponibili per gli abbonati alla piattaforma Tim Vision. Ma ovviamente le partite di serie A verrebbero ovviamente vendute con più abbonamento a Internet ad alta velocità.

Cosa si vedrà su Sky

Ancora non si sa cosa accadrà da settembre in poi. Sky potrebbe aggiudicarsi le altre 3 partite in co-esclusiva ma, così come è avvenuto in passato i due operatori potrebbero attivare accordi di collaborazione. Fino ad adesso, ad esempio, gli abbonati Dazn hanno un canale dedicato sulla piattaforma Sky e possono integrare l’offerta con un pacchetto dell’emittente del gruppo concorrente.

