Italia-Macedonia, Mancini da Palermo: "La mia Nazionale sa cosa deve fare". Le formazioni

"I ragazzi sanno cosa devono fare, basta restare concentrati". Roberto Mancini parla da Palermo alla vigilia della semifinale dei play off per il Mondiale contro la Macedonia del Nord prevista per domani sera allo stadio Renzo Barbera.

"Non abbiamo avuto tanto tempo per preparare la partita - dice il ct della Nazionale -: abbiamo provato qualcosa nella mezza giornata di ieri, per questo abbiamo cercato di rimanere quelli dell'eruopeo, tranne qualcuno. Ma i ragazzi sanno quello che devono fare".

E ancora: "La delusione di quattro anni fa? Inutile ritornarci sopra, basta esser concentrati ha aggiunto il ct -. È una squadra che sa giocare a calcio e deve essere concentrata su quello che deve fare in campo".

La Nazionale, dopo aver lasciato Coverciano, è arrivata a Palermo dove nel pomeriggio ha sostenuto la rifinitura.

Una sfida che ha fatto registrare il "sold out" allo stadio di Palermo che ritrova nell'occasione la capienza al 100% : previsti quindi 33.000 spettatori. Proprio per questo la Figc ha lanciato un invito a tutti i tifosi che si recheranno allo stadio a rispettare le modalità di accesso previste durante l'acquisto dei tagliandi. E per evitare assembramenti e code ai tornelli sono state programmate fasce orarie di accesso ai diversi settori dell'impianto: tribuna coperta e laterale 18-18,30, curva nord 18,30-19, curva sud 19-19,30 e infine gradinata 19,30-20. Per le normative anti-Covid sarà necessario il green pass rafforzato e la mascherina FFP2.

Le probabili formazioni di Italia-Macedonia del Nord.

Italia (4-3-3): 21 Donnarumma; 2 Florenzi, 3 Chiellini, 23 Bastoni, 13 Emerson Palmieri; 18 Barella, 8 Jorginho, 5 Verratti; 11 Berardi, 9 Immobile, 10 Insigne (1 Sirigu, 12 Cragno, 21 Biraghi, 17 Luiz Felipe, 19 Bonucci, 6 G. Mancini, 22 Di Lorenzo, 16 Cristante, 21 Pessina, 4 Locatelli, 8 Tonali, 20 Belotti). Ct.: Mancini.

Macedonia del Nord (4-5-1): 1 Dimitrievski; 20 Ristovski S., 14 Velkovski, 6 Musliu, 8 Alioski; 11 Churlinov, 10 Bardhi, 7 Ademi, 17 Nikolov, 9 Trajkovski; 19 Ristovski M. (2 Todoroski, 4

Ristevski, 5 Ashkovski, 12 Jankov, 13 Ethemi, 15 Zajkov, 16 Atanasov, 17 Totre, 18 Babunski, 21 Spirovski, 22 Siskovski, 23 Miovski). Ct.: Milevski.

Arbitro: Clément Turpin (Fra.)

Quote Snai: 1.17; 7.00; 16.00.

