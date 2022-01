Catania ko in casa col Catanzaro, l'Acr Messina pareggia 1-1 col Picerno

Il Bari riscatta il pareggio contro il Catania (3-3) del turno precedente, vince 2-1 sul campo della Paganese e consolida il primato nella classifica del girone C di serie C con 48 punti. I biancorossi di mister Mignani espugnano il terreno di gioco dei campani grazie alle reti di Antenucci (rigore) e Mallamo. La Paganese accorcia le distanze con Castaldo e in pieno recupero sbaglia un calcio di rigore con Castaldo. Alle spalle della capolista tre squadre raggruppate a quota 39 punti. L'Avellino vince 3-1 a Potenza e inguaia i lucani (scivolano in ultima posizione). I biancoverdi di Braglia a segno con Maniero, Murano e Micovschi. Momentaneo pareggio della squadra di casa con l'autorete di Scognamiglio. Bene anche la Turris che liquida la pratica Vibonese con le reti di Tascone (rigore) e Leonetti. Chiude il tris di squadre al secondo posto il Monopoli che non va oltre lo 0-0 casalingo contro la Virtus Francavilla. Quest'ultima affianca il Palermo, vittorioso sul Monterosi, a -2 dalla vetta.

Il Catania cede in casa al Catanzaro. I rossazzurri di Francesco Baldini perdono 2-1 al "Massimino" e si fermano al tredicesimo posto in classifica. Vantaggio fulmineo dei calabresi col il gol al 2′ firmato da Biasci, poi il raddoppio con Vandeputte. Inutile il gol degli etnei firmato da Moro su calcio di rigore. Il giovane attaccante si sblocca e porta a 20 gol il suo bottino stagionale. L'Acr Messina, prossimo avversario del Palermo nel derby di mercoledì 2 febbraio al "Barbera", non va oltre l'1-1 interno contro il Picerno. L'esperto attaccante Reginaldo firma il vantaggio dei giallorossi, prima del pari degli ospiti firmato da Celic. Colpo esterno del Campobasso che vince di misura in casa della Fidelis Andria grazie alle rete di Tenkorang. Latina-Taranto termina 0-0. Il turno si completa domani sera (calcio d'inizio alle ore 21) con il posticipo Juve Stabia-Foggia.

Classifica: Bari 48 punti; Turris, Avellino, Monopoli 39; Palermo, Virtus Francavilla 37; Catanzaro 36; Taranto 32; Foggia 31; Picerno 30; Latina 29; Juve Stabia 27; Catania, Campobasso 25; Monterosi 24; Paganese 22; Messina 18; Fidelis Andria 17; Potenza, Vibonese 15. Catania e Foggia due punti di penalizzazione.

