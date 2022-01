Salgono a 8 i casi positivi nel Catania calcio, l'Acr Messina riprende gli allenamenti

La variante Omicron corre in Sicilia ed a farne le spese anche il mondo dello sport e in particolare del calcio. Oltre alle numerose positività riscontrate nel Palermo calcio, anche gli altri due club dell'Isola impegnati nel girone C del campionato di serie C sono alle prese con la diffusione del Covid.

Il Calcio Catania ha reso noto che l'ultima sessione di test molecolari ha evidenziato "quattro nuove positività al Covid nel gruppo squadra: si tratta di due calciatori e di due componenti dello staff, tutti immediatamente posti in isolamento secondo le direttive ministeriali e federali. È stata riscontrata, nello stesso screening, l’avvenuta guarigione di due atleti precedentemente contagiati. Al momento, i tesserati positivi sono otto: cinque calciatori e tre componenti dello staff tecnico. Si è concluso il periodo di quarantena imposto ai due rossazzurri negativi ma considerati “contatti stretti” di persona contagiata. Alla luce della situazione epidemiologica e nel pieno rispetto delle disposizioni del protocollo, il Catania riprenderà gli allenamenti domani (lunedì 10 gennaio) alle ore 15".

Buone notizie, invece, dall'Acr Messina. Il club giallorosso ha reso nota “la negatività al Covid per tutti i membri del gruppo squadra sottoposti giovedì a test molecolare e sierologico". Il gruppo a disposizione del tecnico Ezio Raciti, al momento, deve fare a meno di quattro calciatori, oltre ad un dirigente e ad un componente dello staff tecnico. La squadra, ad eccezione dei giocatori positivi, ha ripreso gli allenamenti.

© Riproduzione riservata