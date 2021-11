L'Avellino ferma la Turris, Acr Messina ko in casa e in silenzio stampa

L'Avellino vince 2-1 in rimonta in casa della Turris e ferma la striscia di vittorie consecutive della squadra di Torre del Greco, ferma adesso al quarto posto. I biancoverdi di Braglia, invece, salgono in quinta posizione. Turris che sbloccava il match al 19' con la rete di Tascone, poi il ritorno degli ospiti che pareggiavano con D'Angelo (21') e firmavano il raddoppio al minuto 30 con Di Gaudio. Cade l'Acr Messina di Ezio Capuano che allo stadio "San Filippo" incassa la sconfitta per 3-2 ad opera della Fidelis Andria. I giallorossi sbloccavano la gara dopo 2' con Catania, poi la rimonta dei pugliesi con le reti di Di Piazza e Bubas. Adorante al 70' firmava il 2-2 ma a cinque minuti dal fischio finale la zampata vincente di Alberti valeva il successo per gli ospiti. L’Acr Messina ha reso noto "di aver indetto in data odierna il silenzio stampa. Pertanto nessuno dei dirigenti e dei tesserati rilascerà interviste fino a nuova comunicazione".

Pokerissimo del Foggia, il Catanzaro pareggia

Nelle altre gare giocate oggi (domenica 28 novembre), valide per il sedicesimo turno di serie C, oltre al ko del Palermo a Picerno (0-1), arriva il pokerissimo di reti per il Foggia di Seman che liquida la pratica Vibonese con il punteggio di 5-2. Per i "satanelli" le reti di Tuzzo, Nicoletti, Ferrante e Curcio. Nel finale di gara i calabresi accorciavano le distanse con Bellini e Golfo. Il Monterosi impatta 1-1 in casa contro il Catanzaro. Al 2' la formazione locale si portava in vantaggio con la rete di Buglio, al 29' i calabresi pareggiavano con il calcio di rigore trasformato da Carlini. Catanzaro che chiudeva la gara in inferiorità per l'espulsione di Cinelli. Il turno si completa domani sera (ore 21) con il positicipo Juve Stabia-Taranto.

Classifica: Bari 36 punti; Monopoli 30; Palermo 29; Turris 28; Avellino 27; Catanzaro 25; Foggia, Virtus Fancavilla 24; Tatanto 23; Catania 22; Picerno 20; Juve Stabia 19; Campobasso 18; Latina, Paganese 17; Monterosi 16; Fidelis Andria 15; Potenza 14; Acr Messina 12; Vibonese 10. Juve Stabia e Taranto una gara in meno. Foggia 4 punti di penalizzazione.

