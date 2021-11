Bari inarrestabile, il Catania batte il Potenza con la doppietta di Moro

Il Bari non rallenta il cammino in vetta al campionato di serie C. I biancorossi superano 3-1 il Latina nel match giocato oggi (sabato 27 novembre) e valido come anticipo della sedicesima giornata. In classifica la squadra di mister Mignani consolida il primo posto con 36 punti, +7 sul Palermo che domani gioca a Picerno. Vantaggio dei pugliesi al minuto 18 con Antenucci, pareggio dei pontini al 49' con Di Livio. I gol di Paponi (55') e Marras (89') chiudevano la partita. Il Latina si ferma al tredicesimo posto con 17 punti. Questa sera (ore 21) il Monopoli, avversario del Palermo il prossimo 5 dicembre al "Barbera", ospita la Paganese.

La doppietta di Moro nel successo dei Catania sul Potenza

Il Catania di Francesco Baldini torna alla vittoria al "Massimino". I rossazzurri superano 2-1 il Potenza. Per gli etnei protagonista il giovane attaccante Luca Moro, autore di una doppietta (capocannoniere con 16 gol). In chiusura di primo tempo il centravanti realiava un penalty e al 59' firmava il raddoppio. Inutile il gol dei lucani al 72' con Ricci. Catania che sale al nono posto con 22 punti, il Potensa è diciassettesimo con 14 punti.

Campobasso-Virtus Francavilla si chiude sul 2-2

Nell'altra gara in programma oggi il Campobasso non va oltre il 2-2 casalingo contro la Virtus Francavilla. Molisani avanti al 7' con il gol di Persia, prima della rimonta dei pugliesi che pareggiavano con Maiorino (28') e si portavano avanti con Caporale (36'). Nella ripresa, al 63', il pareggio di Tenkorang. Piccolo passo in avanti per entrambe: Campobasso che sale al dodicesimo posto solitario con 18 punti. La Fidelis Andria aggancia Catansaro e Avellino al quinto posto con 24.

Classifica: Bari 36 punti; Palermo 29; Turris 28; Monopoli 27; Avellino, Catanzaro, Virtus Francavilla 24; Taranto 23; Catania 22; Foggia 21; Juve Stabia 19; Campobasso 18; Latina, Paganese, Picerno 17; Monterosi 15; Potenza 14; Fidelis Andria, Messina 12; Vibonese 10.

Foggia penalizzato di 4 punti.

© Riproduzione riservata