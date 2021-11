Il Bari riceve il Latina e tenta l'allungo, a Catania arriva il Potenza

Il Bari scende in campo domani (sabato 27 novembre) in uno dei 4 anticipi della sedicesima giornata di serie C, girone C. I pugliesi guidano la classifica con 33 punti, quattro in più del Palermo di Filippi che domenica andrà a far visita in trasferta al Picerno. I biancorossi guidati da mister Mignani ospitano al "San Nicola" (ore 17.30) il Latina. I pontini occupano il dodicesimo posto. Scende in campo domani (14.30) anche il Catania di Francesco Baldini: al "Massimino" arriva il Potenza. Sono 23 i convocati rossazzurri per la sfida ai lucani. Catania, reduce da due sconfitte, fermo a quota 19 punti.

Il Monopoli sfida la Paganese e punta al secondo posto

Nelle altre due partite in programma domani, la Virtus Francavilla (settimo posto) tenta il colpaccio esterno sul terreno di gioco del Campobasso (ore 17.30). I molisani hanno inanellato cinque gare senza vittorie e cercano di far punti per non scivolare nella parte bassa della classifica. Alle ore 21 il Monopoli, avversario dei rosanero il prossimo 5 dicembre alle 20.30 al "Barbera", quarto in graduatoria con 27 punti, gioca in casa contro la Paganese. In caso di vittoria si porterebbe momentaneamente al secondo posto in attesa della gara di Picerno.

Il programma della sedicesima giornata

Sabato 27 novembre

Catania-Potenza ore 14:30

Campobasso-Virtus Francavilla ore 17:30

Bari-Latina ore 17:30

Monopoli-Paganese ore 21:00

Domenica 28 novembre

Turris-Avellino ore 14:30

Monterosi-Catanzaro ore 14:30

Picerno-Palermo ore 14:30

Foggia-Vibonese ore 14:30

Messina-Fidelis Andria ore 14:30

Lunedì 29 novembre

Juve Stabia-Taranto ore 21:00

Classifica: Bari 33 punti; Palermo 29; Turris 28; Monopoli 27; Catanzaro e Avellino 24; Virtus Francavilla e

Taranto 23; Foggia 21; Juve Stabia e Catania 19; Latina, Picerno, Campobasso, Paganese 17; Monterosi Tuscia 15; Potenza 14; Acr Messina e Fidelis Andria 12.

