Squadra che vince (e convince) non si cambia, a Picerno il Palermo con Fella-Brunori

Il Palermo si avvicina alla trasferta in Basilicata: domenica 28 novembre lo stadio "Curcio" ospiterà la sfida tra i rosanero e il Picerno. Ultime indicazioni tecnico-tattiche per l'allenatore Giacomo Filippi che vuole centrare la terza vttoria in trasferta, il quarto successo consecutivo, per rimanere sulla scia del Bari capolista (33 punti), distante quattro lunghezze. Il Picerno sono fermi a quota 15 e vogliono centrare la prima vittoria dall'arrivo del nuovo tecnico Leo Colucci.

Il 3-5-2 non si tocca: Fella al fianco di Brunori in attacco

Non dovrebbero esserci novità nello schieramento anti-Picerno con il 3-5-2 ormai collaudato e vincente, sia in casa che lontano dal "Barbera". In difesa, davanti a Pelagotti, fiducia a piene mani in Buttaro (a destra), Marconi (al centro) e Perrotta (a sinistra). A centrocampo le cinque pedine pronte a reggere la manovra dei lucani ed al contempo creare il gioco per puntare alla difesa avversaria, saranno, da destra verso sinistra, Almici, Odjer, De Rose, Dall'Oglio e Valente. In attacco Fella giocherà ancora al fianco di Brunori, quest'ultimo leggermente più avanzato. Pronti a scaldarsi per entrare nel corso della partita sia Silipo che Soleri. Senza dimenticare i movimenti di Floriano, sempre utile ogni volta che è stato chiamato in causa. Domani (sabato 27 novembre) alle ore 13 interverrà in conferenza stampa l'allenatore Filippi.

I lucani di Colucci con il 4-4-2

I rossoblù di Leonardo Colucci dovrebbero scendere in campo con il consueto 4-4-2: Viscovo in porta; difesa con Finizio, De Franco, Garcia e Guerra; a centrocampo Terranova, De Cristofaro, Pitarresi e De Marco; in avanti Reginaldo con Gerardi. Non saranno della gara gli indisponibili Acquadoro, Vivacqua ed Albertazzi e gli squalificati D’Angelo, Allegretto e De Ciancio. Il club lucano ha aderito all'iniziativa proposta dalla Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari, sezione di Potenza e, in occasione della partita casalinga contro i rosanero, si svolgerà una cerimonia di consegna a dirigenti, allenatore e capitano del Picerno delle maglie che riporteranno il logo dell'iniziativa e le scritte "No alla Violenza", "Guardami".

Le probabili formazioni

PICERNO (4-4-2): Viscovo; Finizio, De Franco, Garcia, Guerra; Terranova, De Cristofaro, Pitarresi, De Marco; Reginaldo, Gerardi.

Allenatore: Colucci.

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Odjer, De Rose, Dall’Oglio, Valente; Fella, Brunori.

Allenatore: Filippi.

Dirige l'arbitro bolognese Bitonti

La gara Picerno-Palermo sarà diretta da Paolo Bitonti della sezione di Bologna. Il fischietto emiliano sarà coadiuvato dal primo assistente, Emanuele Bocca di Caserta, il secondo assistente, Stefano Montagnani di Bolzano, e Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, il quarto uomo.

Palermo-Monopoli del 5 dicembre alle 20.30

Ill prossimo 5 dicembre allo stadio “Barbera” la sfida tra Palermo e il Monopoli, valida per la diciassettesima giornata del campionato di serie C, girone C, si giocherà alle 20:30 anziché alle 14:30.

