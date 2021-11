Az Picerno-Palermo, Almici e Floriano in evidenza nella partitella

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla gara di domenica prossima (28 novembre) allo stadio "Curcio" di Picerno contro la squadra di Colucci. Il match, valido per la sedicesima giornata del campionato di serie C, girone C, mette in palio punti importanti per entrambe. I rosanero vanno a caccia della terza vittoria in trasferta, la seconda consecutiva, per rimanere sulla scia del Bari capolista (33 punti), distante quattro lunghezze. I lucani hanno uno scarso rendimento e nelle ultime cinque giornate hanno messo insieme solo tre punti su 15 totali.

Luperini si allena insieme al gruppo

Giacomo Filippi è orientato a confermare il modulo messo in campo nelle ultime giornate che ha convinto tutti e che ha permesso a De Rose e compagni di consolidare il secondo posto con 29 punti, uno in più della Turris. Nel corso degli allenamenti, lo staff tecnico ha impostato il lavoro sulla resistenza fisica con specifici esercizi sulla vasca di sabbia. Allenamento insieme al resto del gruppo per Luperini, reduce dallo stop della scorsa settimana per un fastidioso problema alla schiena. Nella partitella a campo ridotto si sono messi in evidenza Almici e Floriano, entrambi a segno. L'attaccante potrebbe essere l'unica novità nello schieramento anti-Picerno. L'ex Bari potrebbe affiancare Brunori nel tandem offensivo.

In campo le squadre più "cattive" del girone

Domenica si affronteranno le squadre più "cattive". I lucani detengono il non invidiabile record negativo di cartellini rossi, 6, seguiti proprio dai rosanero che hanno collezionato dall'inizio del campionato cinque espulsioni. L'ultima in ordine di tempo per la truppa di Filippi risale alla sfida contro l'Avellino. In quell'occasione l'arbitro ha sventolato il "rosso" al difensore albanese Doda.

Le probabili formazioni

AZ PICERNO (4-4-2): Viscovo; De Franco, Vanacore, Guerra, Finizio; De Cristofaro, Pitarresi, Terranova, De Marco; Reginaldo, Gerardi.

Allenatore: Colucci

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Dall’Oglio, De Rose, Odjer, Valente; Fella (Floriano), Brunori.

Allenatore: Filippi

Arbitro: Bitonti di Bologna

© Riproduzione riservata