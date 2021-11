Al Bari il derby di Andria, Turris al terzo posto, Catania ko a Taranto

Allo stadio "Degli Ulivi" di Andria il Bari piega 3-0 la Fidelis e si conferma al primo posto nella classifica di serie C, girone C, con 33 punti. Quattro lughezze in più del Palermo che resiste al secondo posto solitario con 29. L'atteso derby pugliese (spalti gremiti) si è sbloccato al minuto 19 del primo tempo con il calcio di rigore trasformato da Antenucci, al 38’ il raddoppio firmato da Paponi. Nella ripresa, al 25’, il tris che ha chiuso il match ancora con Antenucci. Battuta d'arresto per la Fidelis che si ferma al penultimo posto con 12 punti. Il Catania di Francesco Baldini conosce la sconfitta esterna allo stadio "Iacovone" di Taranto. I pugliesi si impongono per 3-2. Etnei in grado di rimontare le prime due reti dei pugliesi (Giovinco e Civilleri) e di portare il punteggio sul 2-2 con i gol di Sipos e Moro su calcio di rigore. La rete decisiva per i locali arriva al 94' con Bellocq, prima dell'espulsione di Granata. Gli etnei si fermano al decimo posto con 19 punti, il Taranto sale in ottava posizione con 23.

Turris corsara, il Monopoli pareggia a Potenza

Non va oltre il pareggio interno per 1-1 il Catanzaro. Allo stadio "Ceravolo" i giallorossi calabresi impattano con la Juve Stabia e agganciano l'Avellino al quinto posto. Si chiude a reti inviolate la sfida tra il Potenza e il Monopoli. Pugliesi al quarto posto, scavalcati dalla Turris che espugna il campo della Virtus Francavilla per 2-1 e vola al terzo posto solitario con 28 punti. Campani sotto nel punteggio in apertura di ripresa con il rigore trasformato da Mariorino. Poi la rimonta vincente con le reti di Santaniello e Pavone. Si chiude in parità, sull'1-1, la gara tra Campobasso e Foggia. I "satanelli" di Zeman sbloccano la gara al 23' con Ferrante, subiscono la rete dei molisani al 48' con Liguori e chiudono in inferiorità numerica per l'espulsione di Pasquale nei minuti di recupero. Sabato prossima (27 novembre) il Bari torna a giocare al "San Nicola" contro il Latina. Il Palermo domenica 28 (ore 14.30) farà visita al Picerno. Il Catania riceve al "Massimino" il Potenza. L'Acr Messina, penultimo in classifica al fianco della Fidelis Andria, ospita gli stessi pugliesi.

Classifica: Bari 33 punti; Palermo 29; Turris 28; Monopoli 27; Avellino e Catanzaro 24; Virtus Francavilla e Taranto 23; Foggia 21; Juve Stabia e Catania 19; Latina, Paganese, Picerno e Campobasso 17; Monterosi 15; Potenza 14; Fidelis Andria e Messina 12; Vibonese 10.

Foggia penalizzato di 4 punti

