Il Bari vince 2-0 con la Vibonese e tiene a distanza il Palermo, perdono Catania e Messina

Il Bari vince 2-0 allo stadio "San Nicola" contro la Vibonese (vantaggio di Botta e raddoppio di Antenucci su rigore in pieno recupero) e si conferma al comando della classifica di serie C (girone C) con 30 punti. I biancorossi pugliesi, quindi, mantengono il distacco da Palermo e Monopoli distanti quattro lunghezze dalla vetta. Monopoli che vince 2-0 il derby casalingo contro il Taranto. Protagonista del match Grandolfo, autore di una doppietta.

Zeman espugna il "Massimino", l'Avellino vince a Messina

Il Catania cede 2-1 al "Massimino" contro il Foggia di Zdenek Zeman. I rossazzurri di Francesco Baldini si portavano avanti con la rete di Russini al 16' del primo tempo, prima del ritorno dei "satanelli" che pareggiavano con Gallo (66') e agguantavano la vittoria con il calcio di rigore al 95' trasformato da Ferrante. L'Acr Messina cede 1-0 in casa contro l'Avellino: di Kanoute la rete per gli irpini di Braglia. Negli altri risultati della quattordicesima giornata, il Latina vince 4-1 ai danni del Campobasso; Juve Stabia-Monterosi 1-1; Paganese-Fidelis Andria 0-1 e Picerno-Virtus Francavilla 0-1. Il turno si completa domani (15 novembre) con il posticipo Turris-Catanzaro (ore 17.30). Nella prossima giornata il Palermo ospiterà sabato 20 novembre la Paganese. Domenica 21 il Catania giocherà in casa del Taranto e l'Acr Messina a Latina.

Classifica: Bari 30 punti; Monopoli, Palermo 26; Catanzaro, Avellino, Virtus Francavilla 23; Turris 22; Foggia, Taranto 20; Catania 19; Juve Stabia 18; Paganese 17; Picerno, Campobasso 16; Latina, Monterosi 14; Potenza 13; Acr Messina, Fidelis Andria 12; Vibonese 9. Turris e Catanzaro una gara in meno.

