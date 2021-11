Coppa Italia di serie D, Trapani-Licata 2-0: i granata passano il turno

Tutto facile per il Trapani che al "Provinciale" supera 2-0 il Licata e accede ai sedicesimi di finale di Coppa Italia di serie D. Al 14' del primo tempo la squadra granata sbloccava il punteggio con Gatto. Al 27' gli ospiti fallivano il possibile pareggio con il calcio di rigore tirato da Maniscalco e neutralizzato da Recchi. Al 38' il Trapani concedeva il bis con la rete di Galfano.

Il tecnico del Trapani: "Atteggiamento giusto"

"Vincere fa sempre bene, la vittoria porta entusiasmo, siamo un un momento che non esiste più una gara facile o difficile. Dobbiamo dare sempre il massimo, non possiamo trascurare niente, siamo in un periodo negativo e dobbiamo uscirne tutti insieme. Domenica in campionato? Porteremo avanti l'atteggiamento giusto visto oggi. Il Licata giocava bene, da ora in poi non possiamo sbagliare l'atteggamento in ogni gara. Abbiamo cambiato sistema di gioco, il 4-2-3-1, ma contano poco i moduli, conta trovare lo spirito giusto ed uscire dal periodo negativo", ha detto l'allenatore del Trapani, Leo Criaco.

Il tecnico del Licata: "Il nostro obiettivo è la salvezza"

"Sono contento per come hanno giocato i ragazzi, anche sul piano del gioco. Per il campionato il primo obiettivo è arrivare prima possibile alla zona salvezza. Per quello che ci siamo prefissati stiamo facendo bene, ci mancano punti, li abbiamo sprecati male come contro il Gelbison e domenica contro la Cavese. Dobbiamo crescere in esperienza, siamo una squadra giovane e rinnovata rispetto all'anno precedente. Domenica c'è la trasferta delicata a Cittanova, oggi ho dato spazio a chi ha giocato poco in questo periodo, gli altri sono rimasti a casa a lavorare", ha detto a fine gara il tecnico del Licata, Giuseppe Romano.

Le altre gare dei trentaduesimi

Si sono giocati oggi (mercoledì 10 novembre) altri due posticipi dei trentaduesimi di finale: Cittanova-Francavilla si è conclusa 2-0, Derthona-Fossano ha visto il successo della squadra di casa per 4-2. Sambenedettese-Notaresco è stata rinviata a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti.

