Trapani-Biancavilla 2-2, l'Acireale vince ed è quarto: Messina ko

Il Trapani non va oltre il 2-2 nel match casalingo contro il Biancavilla. Al "Provinciale", a segno per gli ospiti Rabbeni e Guerci. Le reti granata portano la firma di DeFelice e Bonfiglio. La squadra di Criaco sale al dodicesimo posto con 13 punti, il Biancavilla è diciassettesimo con 6 punti. Nel turno numero 11 del campionato di serie D, girone I, va male all'Fc Messina che cede in trasferta 2-1 sul terreno di gioco del Real Aversa. Vantaggio dei campani con Ndiaye, il pareggio dei giallorossi con Gabionetta ma in pieno recupero i padroni di casa siglavano con La Monica la rete della vittoria. In classifica i siciliani sono fermi al quindicesimo posto con 8 punti. Quinta posizione per il Real Aversa. Poker dell'Acireale che davanti ai propri tifosi supera 4-2 il San Luca (reti di Ortolini, Savonarola, Piccioni e Tumminelli) e balza al quarto posto.

Gelbison allunga in vetta, Licata corsaro

La capolista Gelbison allunga in vetta con il successo esterno contro il Città di Sant'Agata (1-2); il Licata espugna il campo del Cittanova: 4-1 per i gialloblù con doppietta di Candiano e reti di Mannina e Boubacar. Questi gli altri risultati: Cavese-Portici 1-0; Paternò-Lamezia 0-2, S.Maria del Cilento-Troina 2-1, Rende-Castrovillari 1-0, Sancataldese-Giarre 1-0.

Classifica: Gelbison 29 punti; Lamezia 25; Cavese 24; Acireale 22; Real Aversa 21; Santa Maria Cilento 20; Paternò 19; Cittanova 18; Città di Sant'Agata 17; Licata 16; Portici 14; Trapani e San Luca 13; Rende 11; Fc Messina 8; Castrovillari 7; Biancavilla, Sancataldese 6; Giarre 5; Troina (-6) 2.

